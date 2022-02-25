"Боріться за нас!": президент Зеленський звернувся до росіян

Президент звернувся до росіян, які беруть участь в акціях протестів проти військової агресії.
Президент України Володимир Зеленський у черговому зверненні звернувся до росіян, які виходять на антивоєнні мітинги в різних містах своєї країни.
Президент звернувся до росіян на їх рідній мові.
"Всім громадянам Росії, які виходять на протест, хочу сказати: ми вас бачимо. Це означає, Ви нас почули, ви нам починаєте вірити. Боріться за нас, боріться проти війни".
Раніше "Главред" повідомляв, що у найбільших містах Росії проходять антивоєнні мітинги в підтримку України.
Також агресію Росії проти України засудили російські зірки у числі яких Іван Ургант, Валерій Меладзе і Максим Галкін.
Реклама
Читайте також:
- Ми захищаємо Україну на самоті, найпотужніші сили спостерігають здалеку-Зеленський
- Геращенко: План РФ-прорватися танковими колонами до Києва з боку Іванкова та Чернігова
- "Останній раз таке було в 1941 році": Кулеба про ракетний обстріл Києва
Автор: Олена Стронг