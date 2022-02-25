"Боріться за нас!": президент Зеленський звернувся до росіян

Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський у черговому зверненні звернувся до росіян, які виходять на антивоєнні мітинги в різних містах своєї країни.

Президент звернувся до росіян на їх рідній мові.

"Всім громадянам Росії, які виходять на протест, хочу сказати: ми вас бачимо. Це означає, Ви нас почули, ви нам починаєте вірити. Боріться за нас, боріться проти війни".

Раніше "Главред" повідомляв, що у найбільших містах Росії проходять антивоєнні мітинги в підтримку України.

Також агресію Росії проти України засудили російські зірки у числі яких Іван Ургант, Валерій Меладзе і Максим Галкін.

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