Британський лікар назвав основний симптом "Омікрон"-штаму COVID-19

Медик, посилаючись на свіже дослідження Південноафриканських лікарів розповів, що пацієнти зі штамом "Омікрон" скаржаться на один конкретний симптом.
Сильне потовиділення під час сну може свідчити про те, що людина заражений "Омікрон"-штамом коронавірусу. Про це в коментарі Daily Star заявив терапевт і старший викладач Медичної школи імені Лідса при Університеті Бредфорда (Великобританія) Амір Хан.
Хан, посилаючись на свіже дослідження Південноафриканських лікарів розповів, що пацієнти з новим варіантом коронавірусу COVID-19 скаржаться на підвищене потовиділення ночами.
"Це така нічна пітливість, коли потрібно встати і поміняти промоклий одяг", — зазначив терапевт.
Хан вказав, що, крім нічної пітливості, у пацієнтів з "Омікрон" -штамом спостерігається сухий кашель, ломота, втома і першіння в горлі.
Медик підкреслив, що такі нові симптоми необхідно внести в список можливих показників COVID-19 на офіційному порталі національної служби охорони Здоров'я Великобританії – для того, щоб швидше визначити варіант захворювання за цими ознаками, а також спростити запис на ПЛР-тест.
читайте такожНазвані два незвичайних симптому Омікрон-штаму коронавірусу
Нагадаємо, на даний момент штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон швидше за все присутній вже в навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.
В Україні новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися дуже скоро. У Раді національної безпеки і оборони України припускають, що це можливо на поточному тижні з 13 по 19 грудня.
Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються з симптомами звичайної застуди.
Інші новини:
- COVID-штам Омікрон більш небезпечний, ніж Дельта, Україні потрібно закрити авіасполучення - лікар
- Не такі, як у дельти, і дуже легкі: названі симптоми штаму коронавірусу Омікрон
- Шириться світом блискавично швидко: ВООЗ розповіла, в скількох країнах вже виявили штам "Омікрон"
- У Сінгапурі розробили новий вид ПЛР-тесту, який визначає "Омікрон"
- Коронавірус в Україні 16 грудня: число нових хворих за добу наблизилося до 10 тисяч