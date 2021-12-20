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Британський лікар назвав основний симптом "Омікрон"-штаму COVID-19

20 грудня 2021, 08:26

Медик, посилаючись на свіже дослідження Південноафриканських лікарів розповів, що пацієнти зі штамом "Омікрон" скаржаться на один конкретний симптом.

коронавірус Омікрон
Британський лікар назвав основний симптом "Омікрон"-штаму COVID-19 / Reuters

Сильне потовиділення під час сну може свідчити про те, що людина заражений "Омікрон"-штамом коронавірусу. Про це в коментарі Daily Star заявив терапевт і старший викладач Медичної школи імені Лідса при Університеті Бредфорда (Великобританія) Амір Хан.

Хан, посилаючись на свіже дослідження Південноафриканських лікарів розповів, що пацієнти з новим варіантом коронавірусу COVID-19 скаржаться на підвищене потовиділення ночами.

"Це така нічна пітливість, коли потрібно встати і поміняти промоклий одяг", — зазначив терапевт.

Хан вказав, що, крім нічної пітливості, у пацієнтів з "Омікрон" -штамом спостерігається сухий кашель, ломота, втома і першіння в горлі.

Медик підкреслив, що такі нові симптоми необхідно внести в список можливих показників COVID-19 на офіційному порталі національної служби охорони Здоров'я Великобританії – для того, щоб швидше визначити варіант захворювання за цими ознаками, а також спростити запис на ПЛР-тест.

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Нагадаємо, на даний момент штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон швидше за все присутній вже в навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

В Україні новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися дуже скоро. У Раді національної безпеки і оборони України припускають, що це можливо на поточному тижні з 13 по 19 грудня.

Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються з симптомами звичайної застуди.

Інші новини:

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