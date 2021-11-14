Дієтолог назвала незвичайний продукт для зниження тиску / flickr.com

Насіння чіа є ефективним продуктом для зниження артеріального тиску. Про це в коментарі РИА Новости дієтолог Ольга Чунтонова.

За словами фахівця, насіння Чіа, які користуються особливою популярністю серед прихильників здорового способу життя, робить серйозний вплив на серцево-судинну систему.

"Насіння чіа впливає на артеріальний тиск. Жирні кислоти, що входять до складу насіння, дозволяють знизити рівень холестерину в крові, що є хорошою профілактикою атеросклерозу. Очищаючи стінки судин від атеросклеротичних бляшок, насіння запобігають хворобам серцево-судинної системи. У складі у великій кількості є магній і калій, які впливають на показники артеріального тиску", — сказала Чунтонова.

Дієтолог також додала, що через перераховані властивості насіння Чіа рекомендують додавати в раціон гіпертонікам. Однак при низькому тиску їх вживати не варто, щоб не спровокувати ще більше зниження артеріального тиску.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дієтолог Світлана Фус попередила, що насіння льону протипоказані дітям до трьох років. Вони можуть нашкодити всім людям, у яких є камені в жовчному міхурі, і конкретно жінкам, у яких є гінекологічні захворювання.

До того Фус повідомляла, що є три важливих правила здорового харчування, перше — має бути гармонійне співвідношення енергії, яку людина отримує з їжею протягом дня, і енергії, яку він витрачає.