Дочка Лаврова: що про неї відомо і де вона живе

Катерина Винокурова

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров одружений. Його дружина - Марія Лаврова має філологічну освіту філолог. Вона працювала в бібліотеці постійного представництва РФ при ООН. У пари є єдина дочка Катерина Винокурова, яка народилася в 1982 році в Нью-Йорку. Тобто, ймовірно, має американське громадянство.

Як пише ТСН, вона навчалася в Манхеттенській школі, закінчила Колумбійський університет, а також отримала диплом магістра з економіки отримала в Лондоні.

Після цього дівчина повернулася в Москву. Була директором російського відділення британського аукціонного дому Christie's.

У 2015 році відкрила власний бізнес - проект Smart Art. Компанія займається просуванням і розвитком предметів мистецтва і є посередником між колекціонерами і художниками.

читайте такожРоман Путіна і Кабаєвої: детально про їхні стосункиКатерина одружена з Олександром Винокуровим, з яким познайомилася в Лондоні, в 2008 році.

У 2010 році пара одружилася. У тому ж році у них народився син Леонід. А в 2013 році - дочка.

Чоловік Катерини - російський управлінець, топ-менеджер ряду інвестиційних компаній, керуючий партнер і президент інвестиційної компанії Marathon Group (Марафон груп), основний акціонер великого російського фармацевтичного дистрибутора "СІА груп" і аптечної мережі "Мега Фарм". Сім'я живе в Росії.

Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.

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