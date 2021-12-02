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Експерт детально розповіла, як налагодити відтік жовчі

2 грудня 2021, 13:23

Проблеми з жовчним міхуром часто обумовлені порушенням вегетативної нервової системи і провокуються психоемоційним стресом і неврозами.

Жовч
Експерт детально розповіла, як налагодити жовчовідтік / ua.depositphotos.com

Дискінезія і дисрегуляція жовчного міхура часто обумовлені порушенням вегетативної нервової системи і провокуються психоемоційним стресом і неврозами. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram відомий Нутриціолог Євгенія Хелс.

Медики розрізняють недостатню (гіпокінез) і надмірну (гіперкінез) роботу жовчного міхура.

Гіпокінез частіше зустрічається у людей з вегето-судинною дистонією – ВСД) - звідси і гіпотеріоз, дисплазія сполучної тканини, вродженою недостатністю гормонів кори надниркових залоз. В такому стані їжа погано перетравлюється-після їжі краще походити, щоб переключитися з напруги, теж стосується людей з панічними атаками. У таких людей часто непереносимість абсолютно на всі препарати. Вже зараз почніть:

  • ранній відхід до сну і відновлення циркадних ритмів;
  • ранній підйом;
  • контрастний душ;
  • гімнастика, особливо для жовчного;
  • дихальні практики;
  • обов'язково тепла їжа;
  • акупунктурні килимки;
  • похід до остеопату;
  • перед їжею-кілька ковтків гарячої води.
  • проконсультуйтеся з лікарем.

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Нагадаємо, раніше дієтолог Ольга Кобоєва розповіла, що сама бюджетна каша – перловка - має безліч корисних властивостей, її можна їсти всім без винятку.

Перлова каша, за словами спеціалістки, може продовжити молодість, її навіть називають "кашею краси".

viber
здоров'я організм жовчний міхур
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