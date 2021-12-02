Експерт детально розповіла, як налагодити відтік жовчі

Експерт детально розповіла, як налагодити жовчовідтік / ua.depositphotos.com

Дискінезія і дисрегуляція жовчного міхура часто обумовлені порушенням вегетативної нервової системи і провокуються психоемоційним стресом і неврозами. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram відомий Нутриціолог Євгенія Хелс.

Медики розрізняють недостатню (гіпокінез) і надмірну (гіперкінез) роботу жовчного міхура.

Гіпокінез частіше зустрічається у людей з вегето-судинною дистонією – ВСД) - звідси і гіпотеріоз, дисплазія сполучної тканини, вродженою недостатністю гормонів кори надниркових залоз. В такому стані їжа погано перетравлюється-після їжі краще походити, щоб переключитися з напруги, теж стосується людей з панічними атаками. У таких людей часто непереносимість абсолютно на всі препарати. Вже зараз почніть:

ранній відхід до сну і відновлення циркадних ритмів;

ранній підйом;

контрастний душ;

гімнастика, особливо для жовчного;

дихальні практики;

обов'язково тепла їжа;

акупунктурні килимки;

похід до остеопату;

перед їжею-кілька ковтків гарячої води.

проконсультуйтеся з лікарем.

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