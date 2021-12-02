Експерт детально розповіла, як налагодити відтік жовчі

Проблеми з жовчним міхуром часто обумовлені порушенням вегетативної нервової системи і провокуються психоемоційним стресом і неврозами.
Дискінезія і дисрегуляція жовчного міхура часто обумовлені порушенням вегетативної нервової системи і провокуються психоемоційним стресом і неврозами. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram відомий Нутриціолог Євгенія Хелс.
Медики розрізняють недостатню (гіпокінез) і надмірну (гіперкінез) роботу жовчного міхура.
Гіпокінез частіше зустрічається у людей з вегето-судинною дистонією – ВСД) - звідси і гіпотеріоз, дисплазія сполучної тканини, вродженою недостатністю гормонів кори надниркових залоз. В такому стані їжа погано перетравлюється-після їжі краще походити, щоб переключитися з напруги, теж стосується людей з панічними атаками. У таких людей часто непереносимість абсолютно на всі препарати. Вже зараз почніть:
- ранній відхід до сну і відновлення циркадних ритмів;
- ранній підйом;
- контрастний душ;
- гімнастика, особливо для жовчного;
- дихальні практики;
- обов'язково тепла їжа;
- акупунктурні килимки;
- похід до остеопату;
- перед їжею-кілька ковтків гарячої води.
- проконсультуйтеся з лікарем.
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