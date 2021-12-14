Експерт порадила, як продукти найкраще їсти при застуді / ua.depositphotos.com

Є певна кількість їжі, за допомогою якої можна прискорити процес одужання організму від застуди. Про це відомий фахівець-Нутриціолог Марина Макіша розповіла в коментарях на YouTube - каналі "Москва 24-Доктор 24".

"Оскільки організму потрібен білок і в період застуди він ослаблений, то краще вибирати або птицю, або легку нежирну рибу", — поділилася вона.

Крім того, Макіша рекомендує людям звернути увагу на овочі та фрукти, оскільки вони можуть допомогти прискорити одужання тіла – адже в їх складі за рахунок вітамінів і корисних речовин.Також впоратися із застудою, каже Нутриціолог, допоможуть різні крупи і корисні каші (адже організму потрібна величезна кількість енергії для відновлення зі складних вуглеводів).

"У період хвороби ми додаємо в свій раціон кисломолочні або ферментовані продукти, щоб вони стимулювали імунну систему", − розповіла Макіша.Крім того, Нутриціолог отлдельно згадав корисність журавлинного морсу. Цей напій, каже вона, вкрай добре усуває симптоми зневоднення, а також містить безліч активних органічних кислот-антибіотиків.

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Нагадаємо, раніше відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський відповів на питання, чи потрібно батькам дітей, які часто хворіють, звертатися до імунолога або варто почати "загартовувати" дитину.

На думку медика, батькам потрібно створити умови, при яких дитина з мінімальними втратами для здоров'я впорається з хворобою. Для цього його необхідно: