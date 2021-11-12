Експерт розповіла про чарівну силу горіхів і пояснила, чи потрібно їх обсмажувати

ВООЗ рекомендує дорослим обов'язково їсти горіхи / 1zoom.ru

Горіх - смачний та корисний продукт, який відмінно підійде для правильного перекусу. Дієтолог Світлана Фус розповіла, про чудодійну силу горіхів і вказала на часту помилку при вживанні. Виявилося, що горіхи небажано обсмажувати, але є й виключення у цього правила.

За словами експерта, горіхи - це концентроване джерело поживних речовин (вітамінів, мінералів, клітковини). У них досить багато жирів (50-65 г на 100 г).

"Але головним чином це корисні жири в своїй натуральній формі, яких не торкнулася промислова обробка. Значна частина жирів в горіхах - цінні моно- і поліненасичені жирні кислоти, що відносяться до групи омега-9, омега-3 і омега-6. Завдяки їм горіхи позитивно впливають на функціонування серцево-судинної системи і мозку", - написала Фус на своїй сторінці у Facebook.

Горіхи дуже ситні та добре насичують, тому що в їхний склад входять білки, вуглеводи в поєднанні з жирами, харчовими волокнами, вітамінами і мінералами. Всесвітня організація охорони здоров'я закликає включати дорослим в раціон здорового харчування продукти, багаті рослинним білком - фрукти, овочі, бобові, цільні злаки, а також горіхи.

Які горіхи купувати

Бажано купувати горіхи лише в шкаралупі - вона захищає цінні жири і вітамін Е від окислення.

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"Жири в очищених горіхах швидко окислюються і набувають смаку прогірклого масла. Очистивши від шкаралупи, їжте їх сирими, щоби зберегти корисні жирні кислоти та вітамін Е", - порадила дієтолог.

У чому користь горіхів / Фото facebook.com/svetlanafus

Чи потрібно обсмажувати горіхи?

За словами Світлани Фус, підсмажування горіхів - велика помилка в сучасному харчуванні, оскільки висока температура руйнує жири і знижує вміст вітамінів.

"Також підсолені, а тим більше підсолоджені цукром або медом горіхи теж далеко не найкращий вибір. Тому раджу їсти горіхи в сирому вигляді, окремо від шоколаду і солодощів", - зазначила дієтолог.

Втім, є й винятки з цього правила. Наприклад, мигдаль. Його обов'язково необхідно піддавати термічній обробці перед вживанням.

"Адже в мигдалі міститься ціаноглікозид амігдалін (3-5%), продукти розпаду якого надають горіху специфічного запаху та гіркоти, виділяється синильна кислота – одна з найсильніших отрут. Тому вживання гіркого мигдалю в сирому вигляді є небезпечним для здоров'я", - розповіла експерт.

Неочищені сирі горіхи кешью також не використовуються, оскільки між шкаралупою і оболонкою горіха містяться токсичні речовини. Тому їх спочатку витягують з шкаралупи і оболонки та піддають термічній обробці, при якій руйнуються токсини.

Сирий арахіс може спричинити порушення травлення і часто є причиною харчової алергії.

Як вживати горіхи і з чим їх поєднувати

Дієтолог радить додавати горіхи до основних прийомів їжі - в салати, каші, поєднувати їх з фруктами. Таким чином, прийом їжі буде збалансованим.

Скільки горіхів можна з'їсти на день

Можна їсти сирі горіхи по одній порції щодня, що становить близько 20-30 грамів. Наприклад, 10-15 горіхів мигдалю, або 3–4 шт. волоського горіха, або 20–25 фісташок, або лісового горіха (фундука) – 10 шт.

"Ще один плюс горіхів - те, що вони можуть зберігатися довго, не втрачаючи при цьому своїх корисних властивостей і смакових якостей. Цей продукт можна брати з собою в тривалу поїздку та вживати в тих ситуаціях, коли немає можливостей і часу для повноцінної їжі", - зазначила дієтолог.

При цьому потрібно не забувати, що горіхи дуже калорійні. Вживання горіхів у великих кількостях може викликати біль у жовчному міхурі. Крім того, у деяких людей горіхи викликають алергічну реакцію. В такому випадку їх не слід вживати навіть в малих кількостях.

Чи можна їсти горіхи дітям

Дітям до трьох років давати горіхи не варто, оскільки вони не засвоюються. Плюс у дітей часто буває алергія на арахіс та волоський горіх. Вводити в раціон горіхи потрібно дуже обережно, порадила експерт.

Як повідомляв Главред, раніше лікар-дієтолог Маргарита Корольова розповіла, який горіх є найкориснішим для організму. За її словами, це мигдаль. Він лідирує за вмістом жирів і мінеральних речовин, в ньому багато магнію та цинку. Крім того, цей горіх практично не має протипоказань.

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