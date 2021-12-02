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Експерти пояснили, чим небезпечне надмірне вживання деяких вітамінів

2 грудня 2021, 10:41

Найкраще не перевищувати рекомендовані дози вживання вітамінів, тому як це може викликати різні проблеми зі здоров'ям, кажуть експерти.

Волос
Експерти пояснили, чим небезпечне надмірне вживання деяких вітамінів / ua.depositphotos.com

Приймання занадто великої кількості вітамінів може мати негативні наслідки для волосся. Про це повідомляє британське видання Express.

Випадання волосся, кажуть вчені, цілком природне явище, однак, якщо людина втрачає понад 125 волосин в день, то легко може помітить їх витончення.

Було виявлено, що надмірна кількість селену і занадто багато вітаміну А викликають випадання волосся.

У клініці з пересадки волосся Wimpole кажуть, що, хоча вітамін А є життєво важливою частиною здорового і збалансованого харчування, як і все інше, його слід вживати в помірних кількостях.

Всесвітня організація охорони здоров'я зараховує алопецію (випадання волосся) до результату хронічної токсичності вітаміну А.

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Насправді, найкраще не перевищувати рекомендовані дози вживання вітамінів, тому як це може викликати різні проблеми зі здоров'ям.

Більш того, надмірна кількість селену також може сприяти випаданню волосся у деяких людей.

читайте такожПередозування вітаміном D: симптоми і небезпечні наслідки

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що відомий медик-педіатр і телеведучий Євген Комаровський застеріг українців від вкрай частого вживання комплексних вітамінів у таблетках.

Комаровський, зокрема, зазначив, що якщо людина повноцінно і різноманітно харчується, то таблетки йому не потрібні. Так вважають у ВООЗ, роблячи виняток для вітаміну D, оскільки сонце - джерело цього вітаміну - шкідливо діє на шкіру.

viber
здоров'я вітаміни організм
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