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Ще півроку "Північний потік-2" не зможуть запустити, – посол Німеччини

29 листопада 2021, 15:06

Посол Німеччини прокоментувала пропозицію України про додатковий транзит газу на тлі відтермінування сертифікації "Північного потоку 2".

Газопровід не зможуть запустити ще як мінімум півроку / Reuters

"Північний потік-2" зможуть запустити не раніше, ніж через півроку. Його сертифікацію як незалежного оператора з транспортування газу відклав німецький федеральний регулятор.

На тлі цього пропозиція України Євросоюзу здійснювати додатковий транзит газу обсягом 55 млрд кубометрів за спецумовами є хорошою і може бути втілена у життя. Про це сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Здійснювати додатковий транзит газу можна буде у тому випадку, якщо Росія видобуватиме більше "блакитного палива" і захоче постачати за кордон більші його обсяги. Адже "Північний потік-2" ще півроку точно не працюватиме, наголосила посол.

Фельдгузен звернула увагу, що йдеться лише про додаткові обсяги газу.

"Якщо Росія може видобувати більше газу і хоче більше постачати його, якщо у них є комерційний інтерес і вони це фізично можуть зробити – це хороша пропозиція, і я можу уявити собі, що вона буде реалізована", – сказала Фельдгузен.

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читайте такожНімеччина закликала США відмовитися від санкцій проти Північного потоку-2 - AxiosТакож вона прокоментувала відтермінування сертифікації "Північного потоку-2" як незалежного оператора з транспортування газу. Посол зазначила, що спочатку потрібно провести анбандлінг. Сертифікація можна буде провести лише тоді, коли газогін буде зареєстровано за німецьким законодавством.

Раніше повідомялося, що федеральне мережеве агентство ФРН призупинило сертифікацію компанії-оператора російського газопроводу "Північний потік-2", доки структура власності труби не відповідатиме німецькому законодавству. Берлін вимагає, щоб Nord Stream 2 AG забезпечила на території Німеччини роботу компанії, яка має стати власником німецької ділянки трубопроводу Газпрому.

Після цього ЗМІ повідомляли, що газопровід за певних обставин може почати роботу, не чекаючи завершення процесу сертифікації.

При цьому в Кабміні раніше заявляли, що Україна має намір продовжити чинний контракт з Газпромом на 15 років, тобто до 2041 року. До того ж Київ домагатиметься збереження поточних умов, які прописані в Угоді. Зазначимо, чинний контракт на транзит російського газу через Україну діє до 2024 року.

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газ Північний потік транзит газу новини України Росія Німеччина
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