Гороскоп для України: астролог розповів, коли завершиться війна і що чекає країну від нападу РФ

Коли закінчиться війна, прогноз астролога і гороскоп для України.
Ведичний астролог Ігор Нехаєв склав детальний прогноз для України і що чекає нашу країну через масштабне військове вторгнення Росії.
Астролог на своєму YouTube розповів, як найкраще прожити період війни. За словами астролога, Україна зараз переживає дуже непростий час.
"З початку року і до середини квітня 2022 року буде досить складно", - зазначив астролог.
Що чекає Україну в 2022 році
- Україну чекає час великих змін. Майбутнє країни дуже серйозно зміниться.
- Україну чекає серйозні фінансові складнощі. Обмеження, в тому числі обмеження пересування.
- Напруга в усьому світі зростатиме, тому можливі серйозні конфлікти і військові операції.
"Всім українцям слід культивувати внутрішній спокій, займатися духовними практиками – це допоможе подолати будь-які складнощі і зберегти бадьорість духу", - додав астролог.
Він зазначив, що зараз на небосхилі відбувається Кала-Сарпа-йога (йога змії) – йога бідності, перешкод, обмежень і розбіжностей.
Коли закінчиться війна в Україні 2022
"Самий пік військової напруги може тривати в березні, а нестабільна конфліктна ситуація аж до середини квітня 2022", - додав астролог.
Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.
Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.
За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.
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