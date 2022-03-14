Гороскоп для України: астролог розповів, коли завершиться війна і що чекає країну від нападу РФ

Коли закінчиться війна в Україні / reuters, pixabay

Ведичний астролог Ігор Нехаєв склав детальний прогноз для України і що чекає нашу країну через масштабне військове вторгнення Росії.

Астролог на своєму YouTube розповів, як найкраще прожити період війни. За словами астролога, Україна зараз переживає дуже непростий час.

"З початку року і до середини квітня 2022 року буде досить складно", - зазначив астролог.

Що чекає Україну в 2022 році

Україну чекає час великих змін. Майбутнє країни дуже серйозно зміниться.

Україну чекає серйозні фінансові складнощі. Обмеження, в тому числі обмеження пересування.

Напруга в усьому світі зростатиме, тому можливі серйозні конфлікти і військові операції.

"Всім українцям слід культивувати внутрішній спокій, займатися духовними практиками – це допоможе подолати будь-які складнощі і зберегти бадьорість духу", - додав астролог.

Він зазначив, що зараз на небосхилі відбувається Кала-Сарпа-йога (йога змії) – йога бідності, перешкод, обмежень і розбіжностей.

Коли закінчиться війна в Україні 2022

"Самий пік військової напруги може тривати в березні, а нестабільна конфліктна ситуація аж до середини квітня 2022", - додав астролог.

Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.

За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.

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