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Гороскоп для України: місячне затемнення 16 травня неймовірно сильно вплине на війну

7 травня 2022, 19:55

Черговою точкою в долі України стане коридор затемнень, цей період виявиться непростим для нашої країни.

гороскоп для України
Гороскоп для України / pixabay, СтратКом ЗСУ

Місячне затемнення 16 травня може круто змінити хід війни в Україні. Астролог Наталія Нестеренко прогнозує, що воно зробить неймовірно сильний вплив на долю України.

Як пише астролог, під впливом місячного затемнення в Скорпіоні, особливо в травні, можна очікувати чергових шокуючих проявів деструктивної природи російського режиму, чергових проявів його божевілля і сліпої агресії.

"Всі відповідні події і прояви в цей же час остаточно визначають несумісність цього режиму з цивілізаційними процесами і грають переломну і ключову роль в процесах його розпаду і руйнування", - зазначає астролог.

Черговою поворотною точкою в долі України стане коридор затемнень, цей період виявиться непростим для нашої країни.

"Для України та світу, що протистоять цій мортидній енергії, місячне затемнення в Скорпіоні позначає черговий критичний період зіткнення з її проявами - в тому числі, в руйнуваннях і, можливо, в трагедіях. Але це ж місячне затемнення відзначає і переломний момент у здатності України і світу не тільки протистояти цій сліпій і божевільній силі, а й перенаправляти її проти того, хто став її носієм і втіленням", - підсумувала Нестеренко.

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Коли закінчиться війна в Україні

Раніше астролог Англеліна Михайличенко попередила українців, що сонячне затемнення 30 квітня може сильно вплинути на розвиток війни в Україні. За її прогнозом, нову фазу війни можна очікувати вже з 29 квітня.

Відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв назвав дати, коли йтимуть самі важкі бої і чого чекати Україні в майбутньому. Астролог зазначає, що українці повинні готуватися до літа. Тоді бойові дії будуть вщухати.

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