Гороскоп для України: мольфарка розповіла, коли чекати найнебезпечніших днів війни з Росією

Гороскоп для України / Reuters , ua.depositphotos.com

Мольфарка і переможниця проекту Битва екстрасенсів Олена Стеценко назвала найбільш небезпечні дні війни Росії проти України.

У своєму прогнозі Стеценко каже, що вже в травні 2022 року ми будемо відзначати перемогу.

"Якщо дивитися на календарі і рахувати з 24 лютого, то ці 48 діб важкої ночі закінчаться 13-14 квітня. Тобто напади орди будуть до середини квітня, а потім ми погонимо їх до їх кордонів ще 45 діб. Отже, чекаємо повного закінчення військових дій 30-31 травня", - говорить Стеценко, передає Телеграф.

За розкладом карт, з початку війни буде 48 діб глухої важкої ночі. Потім буде світлий ранок з чистою водою 45 діб, розповіла провидиця.

читайте такожКоли завершиться війна: астролог склала гороскоп для України

Коли війна в Україні закінчиться

Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.

За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.

Читайте також: