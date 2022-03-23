Гороскоп для України: мольфарка розповіла, коли чекати найнебезпечніших днів війни з Росією

Скільки йтиме війна і дата перемоги України.
Мольфарка і переможниця проекту Битва екстрасенсів Олена Стеценко назвала найбільш небезпечні дні війни Росії проти України.
У своєму прогнозі Стеценко каже, що вже в травні 2022 року ми будемо відзначати перемогу.
"Якщо дивитися на календарі і рахувати з 24 лютого, то ці 48 діб важкої ночі закінчаться 13-14 квітня. Тобто напади орди будуть до середини квітня, а потім ми погонимо їх до їх кордонів ще 45 діб. Отже, чекаємо повного закінчення військових дій 30-31 травня", - говорить Стеценко, передає Телеграф.
За розкладом карт, з початку війни буде 48 діб глухої важкої ночі. Потім буде світлий ранок з чистою водою 45 діб, розповіла провидиця.
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Коли війна в Україні закінчиться
Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.
Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.
За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.
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