Спроба військового перевороту і штурм столиці: астролог склала гороскоп для України до кінця квітня

Коли завершиться війна прогноз астролога / pixabay, reuters

Астрологи все частіше стали складати прогнози, коли закінчиться війна в Україні. Багато хто стверджує, що це відбудеться найближчим часом, або в квітні.

Що чекає Україну найближчим часом і коли чекати небезпеки, розповіла в Instagram астролог astro.medvedka.

"Між Марсом (планетою війни, агресії) і Ураном (планетою бунту, несподіванок, незалежності) утворюється напружений аспект, який пробуде до 29.03. У цей період з новою силою запахне смаженим. Можуть бути як несподівані військові дії, так і напади за новими несподіваними напрямками, або ж військовий переворот (нехай би він здійснився там, у них)", - пише астролог.

Астролог зазначає, що Марс і Уран може означати спробу силою захопити незалежність, "а це можливо через взяття столиці".

"Тільки ж читайте правильно - спроба. Після того як цей аспект на небі зникне, тут же з'явиться курс на нові небесні обставини - з'єднання того ж Марса з Сатурном (планетою влади, стратегій, структури і обмежень). Їх сходження і розставання триватиме до середини квітня", - говорить астролог.

При кращому варіанті це буде обмеження агресії, купірування військових подій за допомогою продуманих стратегічних дій.

"Але оскільки їх з'єднання відбуватиметься в знаку Водолія, а в астрології вважається, що РФ символізує саме цей знак, то можливо у них там будуть силові владні заходи всередині країни", - зазначила фахівець.

Астролог пише, що в другій половині квітня, має вже стати набагато краще або ж зовсім припинитися військові дії.

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Коли війна в Україні закінчиться

Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.

За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.

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