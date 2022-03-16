Скільки ще буде війна: астролог склала гороскоп для України і назвала дату загострення

Війна в Україні / pixabay, Reuters

Астролог і екстрасенс Анна Єфремова розповіла, що для Россі і України 17-18 березня важливі дати.

"Я очікую загострення конфлікту в цей період. У Росії 17 травня транзитний Марс з'єднається з нотальним і буде мати 7 будинок з арутхою 4-го. 7 будинок це партнерство, 4й території і землі", - склала прогноз астролог.

Вона зазначила, що "сам марс бог війни і коли він у себе вдома він дуже сильний".

"Він агресивний і діятиме швидко і напористо. З цієї причини ця країна (Росія - ред) завжди виступає агресором щодо своїх партнерів через Марс", - відзначала астролог в Telegram.

18-го березня відбудеться повний місяць в Діві.

"Це неймовірний вибух енергії. В України там знаходиться її натальний Марс. З 16-20 березня може бути дуже сильне загострення конфлікту. Беру завжди пару днів до і після. Так як було помічено, що енергії починають працювати раніше і після ще якийсь час", - додала астролог.

Екстрасенс рекомендує утриматися від переїздів.

"Непередбачувано можуть повернутися події і скластися обставини. Квітень повинен дати нам перепочинок", - додала вона.

Коли війна в Україні закінчиться

Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.

За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.

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