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Гороскоп для України на квітень: астролог розповіла про завершення війни і домовленості з Путіним

26 березня 2022, 23:09

За прогнозом астролога, з 13 квітня буде поліпшуватися ситуація в Україні.

війна, гороскоп
Гороскоп для України на квітень / reuters, pixabay

Коли завершиться війна Росії проти України і чого очікувати українцям від квітня місяця, розповіла астролог Ezoterichka.

За прогнозом астролога, з 8 квітня Меркурій буде в Овні. Це означає, що переговори з РФ будуть більш зрозумілі, конкретні і це хороший вектор, що ми зможемо домовитися про перемир'я.

"Це тверда позиція, навіть коли Меркурій перейде в знак Телець 24 квітня", - каже астролог.

Крім того, Венера з Козерога переходить у Водолій з 31 березня.

"Квітень - це місяць надії. За місяць війна не закінчиться. Це можливо на окремих ділянках території України. Коли Венера перейде в знак Водолія, а до кінця квітня в Риби, це благотворний період для України", - зазначила астролог.

За прогнозом астролога, з 13 квітня буде поліпшуватися ситуація в Україні.

"Швидкого закінчення переговорів і війни, якого ми всі хочемо, може не здійсниться, тому що йдуть сповільнюючі позиції. Але з кінця квітня і середини травня, приблизно 15 травня, буде полегшення всіх процесів це точно", - говорить астролог.

Гороскоп Таро для України на квітень

"Люди ще будуть перебувати в страху, в невпевненості та думати, чого очікувати далі", - кажуть карти таро.

У квітні Зеленський буде показувати всьому світу справжнє обличчя Путіна.

"Україци в квітні будуть продовжувати працювати, допомагати один одному. Будуть відновлюватися робочі місця", - йдеться в прогнозі.

У країні буде великий перерозподіл грошей і бюджету.

"Буде повний контроль ситуації на чолі з президентом Зеленським і будемо отримувати хороші результати", - говорить астролог.

Квітень буде більш спокійним і карти таро не прогнозують активних бойових дій.

"Однак боротьба триватиме і процес не завершений. ЗСУ триматимуть повний контроль над територіями України. Але на початку місяця українці будуть багато виїжджати", - говорить астролог.

За словами астролога, вже до кінця квітня Україну чекає завершення етапу переговорів, але до повних домовленостей і закінчення війни ще рано.

Скільки йтиме війна в Україні

"Влада України йде на вибір і хоче домовитися мирним шляхом. Переговори дадуть результати, і домовленості будуть влаштовувати обидві сторони. У квітні війна точно не закінчитися, але варто очікувати протягом 2022 року", - зазначає астролог.

Коли війна в Україні закінчиться

Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.

За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.

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