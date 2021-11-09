Найгірша їжа на сніданок: дієтологи назвали небезпечні для здоров'я продукти

Деякі продукти можуть зробити вас більш сприйнятливими до захворювання.
Вранці важливо віддавати перевагу продуктам, що містять білки, складні вуглеводи та протизапальні жири. Деякі продукти можуть зробити вас більш сприйнятливими до захворювання.
"Будь-яка комбінація сніданку, в якій міститься більше цукру та протизапальних насичених жирів, включаючи випічку, солодкі каші або оброблене м'ясо, може призвести до Американських гірок глюкози в крові та енергії, апетиту, концентрації та навіть перепадів настрою протягом усього дня", – передавати слова дієтологів"ТСН".
Додавання білків, багатих клітковиною вуглеводів і здорових жирів в раціон, замість того, щоб покладатися на продукти з високим вмістом цукру або жирних продуктів, є ключем до підтримки здорової імунної системи.
читайте такожКишечнику і серцю недотримати: продукти, які не варто їсти натщесерцеЕксперти кажуть, що іноді можна насолоджуватися кексом або гарніром з беконом, але якщо ви хочете зберегти своє тіло сильним, зробіть сніданок якомога більш насиченим поживними речовинами.
Важливо створити здорові звички в харчуванні, які допоможуть вам зберегти здоров'я і при цьому насолоджуватися улюбленою їжею з сім'єю і друзями.
Відмовтеся від солодкого і жирного сніданку
Замість цього вибирайте багатий поживними речовинами варіант, наприклад авокадо і яйця або вівсяну кашу з фруктами, радять експерти.
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