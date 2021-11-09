Найгірша їжа на сніданок: дієтологи назвали небезпечні для здоров'я продукти

Дієтологи назвали найшкідливіші продукти / 1zoom.ru

Вранці важливо віддавати перевагу продуктам, що містять білки, складні вуглеводи та протизапальні жири. Деякі продукти можуть зробити вас більш сприйнятливими до захворювання.

"Будь-яка комбінація сніданку, в якій міститься більше цукру та протизапальних насичених жирів, включаючи випічку, солодкі каші або оброблене м'ясо, може призвести до Американських гірок глюкози в крові та енергії, апетиту, концентрації та навіть перепадів настрою протягом усього дня", – передавати слова дієтологів"ТСН".

Додавання білків, багатих клітковиною вуглеводів і здорових жирів в раціон, замість того, щоб покладатися на продукти з високим вмістом цукру або жирних продуктів, є ключем до підтримки здорової імунної системи.

читайте такожКишечнику і серцю недотримати: продукти, які не варто їсти натщесерцеЕксперти кажуть, що іноді можна насолоджуватися кексом або гарніром з беконом, але якщо ви хочете зберегти своє тіло сильним, зробіть сніданок якомога більш насиченим поживними речовинами.

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Важливо створити здорові звички в харчуванні, які допоможуть вам зберегти здоров'я і при цьому насолоджуватися улюбленою їжею з сім'єю і друзями.

Відмовтеся від солодкого і жирного сніданку

Замість цього вибирайте багатий поживними речовинами варіант, наприклад авокадо і яйця або вівсяну кашу з фруктами, радять експерти.

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