"Найгірший місяць цього року": астролог Росс розповів, коли в листопаді краще нікуди не їздити

Як каже астролог Влад Росс, в деякі дні поїздки будуть сприятливі. Але загалом листопад 2022 року найгірший метод для подорожей цього року.
У листопаді 2022 року планета Марс буде ретроградною, а планета Юпітер – статичною (але тільки в другій половині третього місяця осені). Про це заявив відомий астролог Влад Росс у коментарі для Главреда.
"Меркурій, в свою чергу, буде робити кілька напружених аспектів, а 8 листопада відбудеться місячне затемнення. Тому листопад - найгірший місяць цього року для поїздок", ‒ говорить Росс.
Однак, вважає астролог, в деякі дні поїздки будуть сприятливі:
- на морі – до водойми - 3-4, 12-14, 30 листопада;
- в будинки відпочинку та санаторії - 4, 30 листопада;
- у гори - 26-27 листопада;
- піші походи і поїздки на дачу - 5-6 листопада;
- близькі подорожі - поблизу 10 листопада;
- поїздки з метою розваг (на атракціони, в театри, знамениті міста) - 15-16 листопада;
- на тренінги та семінари - 28 листопада;
- ділові поїздки та відрядження – 17-18, 26-27 листопада.
Найнесприятливіші дні для будь-яких поїздок: 1-2, 7-9, 11, 19-25, 29 листопада.
Нагадаємо, раніше Влад Росс розповідав, що категорично не можна робити в листопаді, щоб не втратити гроші.
Також астрологи прогнозували, що чотири представники зодіакального кола знайдуть своє щастя в любові в наступаючому 2023 році. Вони зможуть зустріти людину, з яким захочуть побудувати міцні відносини і пов'язати свою долю.
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