"Найгірший місяць цього року": астролог Росс розповів, коли в листопаді краще нікуди не їздити

Астролог Росс розповів, коли в листопаді краще нікуди не їздити / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

У листопаді 2022 року планета Марс буде ретроградною, а планета Юпітер – статичною (але тільки в другій половині третього місяця осені). Про це заявив відомий астролог Влад Росс у коментарі для Главреда.

"Меркурій, в свою чергу, буде робити кілька напружених аспектів, а 8 листопада відбудеться місячне затемнення. Тому листопад - найгірший місяць цього року для поїздок", ‒ говорить Росс.

Однак, вважає астролог, в деякі дні поїздки будуть сприятливі:

на морі – до водойми - 3-4, 12-14, 30 листопада;

в будинки відпочинку та санаторії - 4, 30 листопада;

у гори - 26-27 листопада;

піші походи і поїздки на дачу - 5-6 листопада;

близькі подорожі - поблизу 10 листопада;

поїздки з метою розваг (на атракціони, в театри, знамениті міста) - 15-16 листопада;

на тренінги та семінари - 28 листопада;

ділові поїздки та відрядження – 17-18, 26-27 листопада.

Найнесприятливіші дні для будь-яких поїздок: 1-2, 7-9, 11, 19-25, 29 листопада.

Нагадаємо, раніше Влад Росс розповідав, що категорично не можна робити в листопаді, щоб не втратити гроші.

Також астрологи прогнозували, що чотири представники зодіакального кола знайдуть своє щастя в любові в наступаючому 2023 році. Вони зможуть зустріти людину, з яким захочуть побудувати міцні відносини і пов'язати свою долю.

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