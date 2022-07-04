"Йде найскладніший період": астролог назвала небезпечну дату в липні для України - гороскоп

Гороскоп для України / pixabay

Війна в Україні може закінчитися тільки у 2023 року. До цього часу всі експерти і астрологи рекомендують українцям бути вкрай обережними.

Астролог Анна Єфремова попереджає, що в липні нас чекає дуже небезпечний період.

"Розслаблятися дуже рано, липень 2022 для мене той місяць, коли ми повинні отримати результати переговорів. Так як Меркурій буде це у сприяти з обох сторін. Але це зовсім не означає, що ворог відступить від своїх планів", - зазначає астролог.

За словами астролога, Білорусь братиме участь у цій війні на більш офіційному рівні.

"До 12 липня вкрай несприятливий час для України, дуже небезпечний і я можу припустити, що в цей період нас можуть очікувати всякого роду "сюрпризи" те, як розгортається ситуація з Білоруссю, не вимагає зайвого пояснення. Білорусь братиме участь у цій війні на більш офіційному рівні", - додає Анна Єфремова.

У своєму прогнозі астролог також зазначає, що "ми можемо втратити з-під свого контролю ще деякі міста".

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Нагадаємо, астролог Анна Єфремова дала обнадійливий прогноз щодо подальших подій у війні в Україні. Вона прогнозує, що переговорний процес може відбутися в липні цього року, а у вересні нашу державу чекають значущі зміни.

Раніше астролог Ангеліна Вакуліна зазначила, що війна в Україні буде йти весь 2022 рік. Вона прогнозує, що багато міст України чекає важка доля.

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