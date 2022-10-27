"До краю прірви ми підійдемо": астролог зробила тривожний прогноз на листопад

Астролог зробила тривожний прогноз на листопад / 93-тя ОМБр Холодний Яр і https://ua.depositphotos.com

У плані військової обстановки Україна у листопаді підійде до краю прірви, але зуміє уникнути гіршого. Такий прогноз на останній місяць осені астролог Ірина Звягіна опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Астродинаміка в листопаді складна. Найгірший варіант - вибуховий або лавинонебезпечний розворот подій, що ведуть до руйнування реальності в якійсь її частині. А якщо в індивідуальному випадку – долі, благополуччя. Навряд чи ми зможемо повністю уникнути поганого сценарію, про що свідчить характер затемнення. І все ж, певний набір астрологічних факторів говорить про те, що до краю прірви ми підійдемо, але уникнемо гіршого", ‒ каже вона.

Як вважає Звягіна, більш-менш серйозний прорив на фронтах україно-російської війни можливий приблизно в першій половині листопада.

"Ми взагалі в будь-якій ситуації повинні брати від життя все корисне. На полі бою або в стратегічних і тактичних питаннях теж ініціатива в цей період може і повинна мати місце. Але там працює військовий геній, і гороскоп благоволить власникам сильного урану (ось як Залужний, наприклад). [...] З 24 листопада в директну фазу переходить Юпітер. До кінця місяця він буде тільки набирати швидкість, і в поєднанні з ретроградним Марсом не обіцяє особливої експансії (але Україна повертає своє, і експансія їй особливо і не потрібна!). Йде розгойдування, формуються нові тенденції і домовленості. Якщо якийсь прорив можливий, то в першій половині листопада", ‒ підсумувала вона.

Гороскоп для України

Раніше астролог Влад Росс заявляв, що війна з Росією не затягнеться на роки. І Україна повинна буде здобувати перемоги за перемогою. Більше того, Росс вважає, що капітуляція країни-агресора не за горами.

Також, за словами астролога, повернення півострова Крим під контроль України чекати залишилося недовго. За його прогнозом, вже через рік-два на півострові, який в 2014 році анексувала РФ, знову буде ходити гривня.

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