Кабмін призначив в. о. міністра захисту навколишнього середовища

Кадрове рішення було схвалене після того, як сьогодні з посади міністра був звільнений Роман Абрамовський.
У середу, 3 листопада, Кабінет міністрів призначив виконуючого обов'язки міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України.
Кадрове рішення прийнято після того, як сьогодні з посади міністра був звільнений Роман Абрамовський, повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Тимчасово покладено виконання обов'язків міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України на Руслана Стрільця", - повідомив він.
Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що саме заступник міністра захисту навколишнього середовища Руслан Стрілець буде в.о. міністра після відставки Абрамовського.
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Раніше Главред писав про те, що Верховна Рада на засіданні в середу, 3 листопада, розглянула відставка п'ятьох міністрів. Нардепи в турбо-режимі почали голосувати за звільнення міністрів Кабміну Дениса Шмигаля.
Першим парламент звільнив з посади міністра захисту навколишнього середовища Романа Абрамовського. Відставку Абрамовського підтримали 322 народних депутатів.
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