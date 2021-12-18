Як швидко симптоми "Омікрону" проявляються після зараження, пояснили у ВООЗ

Людина може заражати інших, навіть якщо симптоми ще не проявилися.
Якщо людина інфікувалася штамом коронавірусу "Омікрон", симптоми захворювання у неї можуть проявитися у термін від 3 до 14 днів.
Проте в середньому вони проявляються через 5-6 днів після зараження. Про це розповіли у Всесвітній організації охорони здоров’я, пише The Mirror.
Навіть якщо симптомів немає, але людина інфікована, вона може заражати інших. Інфекція може передаватися приблизно за два дні до появи симптомів і упродовж 10 днів після їх зникнення.
Тому у ВООЗ закликають людей ізолюватися, якщо вони мають позитивний тест на коронавірус, навіть якщо проявів хвороби немає.
Які симптоми штаму "Омікрон"
Більшість симптомів нового штаму коронавірусу "Омікрон" збігаються з симптомами звичайної застуди, розповів професор Тім Спектор.
Головні симптоми:
- головний біль,
- біль в горлі,
- нежить,
- втома і чхання.
Також у ВООЗ раніше зазначали, що штам коронавірусу "Омікрон" набагато більш заразний, ніж штам "Дельта", і у багато разів сильніше протистоїть вакцинам, але натомість викликає менш небезпечні для тіла симптоми хвороби.
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