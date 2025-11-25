Рус
Київ буде по 14-16 годин без світла: фахівець пояснив, як довго це триватиме

Дар'я Пшеничник
25 листопада 2025, 13:23оновлено 27 листопада, 21:47
4643
Такі жорсткі відключення світла будуть задіяні через пошкодження енергетичної інфраструктури та обмежену генерацію.
Отключения света в Киеве
Київ залишатиметься до березня з графіками відключення / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про що йдеться:

  • У Києві тривають жорсткі відключення світла - 14–16 годин на добу
  • АЕС працюють не на повну потужність
  • Взимку можливе погіршення ситуації в енергосистемі

У столиці фіксують відключення електроенергії тривалістю 14–16 годин на добу, і така ситуація може зберігатися щонайменше до березня. Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі Телеграфу.

Чому виникають такі тривалі відключення

Попенко наголошує: проблема полягає не у нестачі виробленої електроенергії, а у неможливості доставити її до Києва через пошкодження інфраструктури.

відео дня

Раніше труднощі виникали лише з Рівненською та Хмельницькою АЕС.

Тепер Південно-Українська АЕС також не може працювати на повну потужність - з дев’яти енергоблоків довелося зупинити чотири.

Постійні російські удари по енергетичних об’єктах ускладнюють ремонтні роботи та подовжують періоди відновлення.

Що буде взимку

За словами експерта, з настанням холодів навантаження на систему зростатиме, а разом із ним - і ризики нових дефіцитів.

"Відключення можуть скоротитися на 1–2 години, але це не гарантовано. Треба бути готовими до того, що вони триватимуть аж до березня", - зазначив Попенко.

У деяких регіонах ситуація ще складніша: на Черкащині, за його словами, світло подають лише на дві години, після чого шість годин його немає.

Коли чекати покращення зі світлом

Попенко прогнозує, що у березні ситуація може стабілізуватися завдяки активнішій роботі сонячних електростанцій. Вони здатні забезпечувати окремі регіони енергією без необхідності передавати її через перевантажену мережу "Укренерго".

Оцінка небезпеки блекауту в Україні - думка фахівця

Експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду заявив про те, що для відновлення пошкодженої РФ енергетичної інфраструктури України необхідно набагато більше часу.

"Ситуація справді драматична, але водночас були зроблені запаси обладнання та опрацьовані алгоритми відновлення. Однак зараз у енергосистеми немає того запасу потужностей, який був раніше. Встановлення додаткових генерувальних потужностей на теплових електростанціях або ГЕС - це, звісно, не тижні й не місяці: такі роботи часто вимірюються роками", - наголосив він.

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 листопада (з 18:00 24 листопада) російська окупаційна армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

На ворожий удар відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, після російської атаки в Києві є багато пошкоджень житлових будинків і цивільної інфраструктури.

Прем'єрка Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства та компанії вже отримали відповідні завдання.

Варто також дізнатися:

Про персону: Олег Попенко

Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

