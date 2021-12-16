Киян налякали штрафом за незаконну вирубку ялинок: скільки доведеться заплатити

Розмір штрафу за незаконну вирубку хвойних дерев залежить від діаметра стовбура дерева.
У столиці активно борються проти незаконної вирубки ялин - штраф за такий проступок у деяких випадках перевищує 2 тисячі гривень, повідомляє пресслужба КМДА.
Київзеленбуд обробляє насадження специфічним розчином, який в теплому приміщенні виділяє неприємні стійкі запахи і може викликати алергічну реакцію.
"Також на території комунальних лісопаркових господарств, що входять до складу КО "Київзеленбуд", фахівці організували посилену охорону хвойних насаджень, патрулюючи свої території, а за необхідності залучати працівників Державної екологічної інспекції та патрульної поліції", - пише пресслужба.
Розмір штрафу за незаконну вирубку хвойних дерев залежить від діаметра стовбура дерева:
- 546 гривень - до 10 см;
- 960 гривень - від 10 до 14 см
- 2465 гривень - від 14 см.
Також порушники будуть зобов'язані сплатити і адміністративний штраф у розмірі від 510 до 1020 гривень за кожне зрубане дерево.
Головна ялинка України
У Києві на Софійській площі в понеділок, 29 листопада, стартувала установка новорічної ялинки.
Головний новорічний атрибут трохи зіпсувала іржа, проте публіка сподівається, що декор з іграшок допоможе це приховати. Традиційного ярмарку в поточному році не буде. Те ж саме стосується і концерту на площі через карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.
Цього року вогники на головній ялинці країни на Софійській площі запалять трохи раніше, 18 грудня.
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