Коли COVID-хворим варто викликати швидку: у МОЗ назвали перелік тривожних симптомів

Серед ознак, на які варто звернути увагу – важкість дихання та біль у грудній клітці.
У Міністерстві охорони здоров’я перерахували симптоми, за яких хворому з коронавірусом потрібно викликати швидку допомогу.
Серед "тривожних дзвіночків" – біль у грудній клітці і важкість дихання, зазначають у МОЗ.
"Щоб розуміти, коли необхідно викликати "швидку", ознайомтеся з переліком симптомів. Вони сигналізують про те, що вам чи вашим рідним може знадобитися госпіталізація при COVID19", – йдеться у повідомленні.
При цьому у відомстві зазначають, що лише медик, який прибуде на виклик, зможе прийняти рішення по необхідність госпіталізації після обстеження.
"Швидку" потрібно викликати за наявності наступних симптомів:
- біль у грудній клітці;
- важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;
- сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%;
- порушення свідомості;
- інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.
Раніше головний санлікар України Ігор Кузін розповів, що у третини людей з легкою формою COVID-19 не лишається антитіл. Тому він закликав вакцинуватися від коронавірусу. За його словами, люди, які уже перенесли хворобу і пізніше вакцинувалися, мають майже у 2,5 раза нижчий ризик захворіти знову.
Також раніше лікар розповів, що важким хворим на COVID-19 може знадобитися 5 років на відновлення. І лише через цей час вони зможуть повернутися до нормального життя. Йдеться про пацієнтів, які перебували в інтенсивній терапії.
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