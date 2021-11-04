Комаровський вказав на шкоду "дистанційки" та як повернути дітей за парти

Комаровський висловився про дистанційку під час карантину / скріншот

Велика частина областей нашої країни потрапили до "червоної" зону карантину, через це школярів перевели на "дистанційку". Закриття шкіл негативно впливає не тільки на якість освіти, а й на психіку дітей та їхні навички комунікації.

Чому закриття шкіл погано для дітей і як їх знову повернути за парти, розповів доктор Комаровський у програмі Підсумки місяця з доктором Комаровським.

Як пояснив відомий український лікар, діти змушені сидіти вдома, щоб не заразитися коронавірусом і не принести хворобу додому, своїм бабусям і дідусям.

"Чому діти сидять по домівках зараз, в новий локдаун? Тому що, якщо їх зараз відправити ходити в школу, діти активно почнуть хворіти. Діти хворіють коронавірусом активно і в легкій формі, приходячи додому і приносячи вірус, який вбиває їх бабусь і дідусів", - пояснив Комаровський.

Він додав, що в багатьох країнах світу вакцинувати в першу чергу стали дорослих, щоб знизити ризик зараження від дітей. Саме вакцинація дорослих, за словами Комаровського, допомагає швидше відправити дітей до шкіл.

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Той факт, що вони вже другий рік не можуть нормально відвідувати заняття – страшний удар по їх здоров'ю, психіці, вмінням комунікувати.

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"Діти залишаються без нагляду, деградують, оскільки навчання в таких домашніх умовах-це не навчання. Це все відгукнеться купою проблем, проблему б вирішили щепленнями більш старших родичів, а саме дідусів і бабусь", - зазначає експерт.

Комаровський вважає, що вакцинація дітей теж дуже важлива і це вже видно на прикладі Ізраїлю, де 30% вакцинованих – це діти.

Раніше відомий лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський заявив, що найближчим часом в Україні буде реальне загострення епідемії коронавірусу. За його словами, причиною цьому стане похолодання, в результаті якого люди будуть менше бувати на повітрі і будуть більше часу проводити в приміщеннях, де вище ризики зараження.

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