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Криваві протести в Алмати: розстріляли десятки мітингувальників, лікарні переповнені

6 січня 2022, 22:53

З 5 січня в Алмати не було влади. Сьогодні почався штурм і до міста увійшли військові.

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В Алмати силовики стріляли в мітингувальників / t.me nexta live

Відсьогодні в Алмати 6 січня силовики почали антитерористичну операцію по зачистці вулиць від мітингувальників. У місті загинули десятки цивільних, у лікарнях не вистачає місць, пише Insider.

Під час штурму Алмати силовики розстріляли десятки протестувальників, розповів виданню глава Казахського бюро "Радіо Азаттик" Касим Аманжол. За його словами, основні події розвиваються в західній частині міста.

Аманжол додав, що з вечора 5 січня в Алмати не було влади, але після того, як почався штурм в місто увійшли військові. У результаті їх дій дуже багато жертв, а в лікарнях не вистачає місць.

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Журналіст уточнив, що які саме військові підрозділи беруть участь у зачистці міста ніхто не знає. Також немає точної інформації про кількість затриманих.

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Також у Казахстані прокуратура завела кримінальні справи через масові протести - за статтями про "заворушення" і "акти тероризму", повідомляє Казахстанський портал ORDA у четвер, 6 січня.

У країні створили міжвідомчу слідчу групу для ведення кримінальних справ щодо масових протестів. Учасникам протестів у Казахстані загрожує від восьми років до довічного позбавлення волі. Також їх можуть позбавити громадянства Казахстану.

Мітинги в Казахстані

Протести в Казахстані спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони хочуть відставки чинного уряду, а також щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, будувалися нові фабрики і заводи, зменшувався рівень безробіття.

У зв'язку із масовими акціями протестів, президент Казахстану ввів надзвичайний стан в Алмати з 23: 00 до 07: 00. Також режим НС був введений в Мангістауській області. Надзвичайний стан діятиме з 5 по 19 січня.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни. Обов'язки прем'єр-міністра буде тимчасово виконувати перший заступник глави уряду Аліхан Смаїлов.

5 січня через невтихаючі акції протесту президент Касим-Жомарт Токаєв ввів режим надзвичайного стану по всьому Казахстану.

В Алмати почали орудувати мародери. Сотні людей, користуючись безладом в країні, атакували магазини, найбільші торгові центри і дорогі бутіки, грабували банки і офіси.

Увечері 5 січня силовики Казахстану почали готуватися до проведення "масштабної зачистки" міста Алмати від мітингувальників. Городян за допомогою гучномовців попередили про небезпеку.

Повідомлялося, що "масштабна зачистка" від "мародерів" і "призвідників заворушень" в Алмати почнеться вранці 6 січня.

Тим часом Рада колективної безпеки ОДКБ прийняв рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан на певний термін. В звернення Казахстану до ОДКБ йдеться, що ситуація в країні розглядається "як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону".

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