Міграційна криза: Зеленський попросив допомоги у Євросоюзу

Зеленський обговорив з главою Єврокомісії міграційну кризу / УНІАН

Лідер українців Володимир Зеленський обговорив з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн міграційна криза в Євросоюзі.

Також піднімалося питання про допомогу Євросоюзу з облаштування українсько-білоруського кордону, повідомляє пресслужба Офісу президента.

В ході телефонної розмови Зеленський і Урсула фон дер Ляйєн обговорили загострення ситуації з мігрантами на кордонах ЄС, Білорусі та України. Сторони назвали дії Мінська гібридною атакою, які вимагають спільних зусиль і взаємодії.

Глава держави поінформував Урсулу фон дер Ляйєн про кроки, що вживаються Україною для посилення безпеки на кордоні з Білоруссю.

Також обговорювалося розширення співпраці України та Євросоюзу з проблеми нелегальної міграції та можливість залучення допомоги ЄС для облаштування українсько-білоруського кордону.

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Мігранти біля кордону Білорусі та Польщі

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні розпочався 8 листопада. Тоді групи біженців зібралися на кордоні для того, щоб потрапити до Польщі. Мігранти вирішили розділитися на дві групи – перша вирушила на контрольно-пропускний пункт, друга пішла перетинати кордон лісами.

Мігранти спробували штурмом потрапити до Польщі. За допомогою підручних засобів-лопат, щипців і навіть колод – вони мали намір зламати огорожу. Однак польські силовики відбили атаку.

Потім вони влаштували наметовий табір біля кордонів Польщі. Варшава фіксувала кілька сотень спроб прорватися через кордон.

10 листопада нелегальні мігранти все-таки потрапили до Польщі. Кордон перетнули дві групи, одну з них затримали.

А 13 листопада біженці прорвалися до Польщі в районі Старзина. На польській території незаконно опинилися близько 50 мігрантів.

Тим часом, Україна і захід вважають, що міграційна криза біля кордонів Польщі спровокувала Лукашенка. Вони закликали ЄС вирішити проблему і створити трибунал над Лукашенком.

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