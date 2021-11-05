В Україні мають намір впровадити "ковідну амністію" - Ляшко

Ляшко розповів про ковидну амністію / УНІАН

МОЗ зараз опрацьовує можливість введення так званої "ковидної амністії". Це означає, що людині дадуть можливість пройти вакцинацію від коронавірусу, навіть якщо вона до цього придбала сертифікат, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

Як пояснив голова МОЗ, якщо людина придбала фальшивий сертифікат, і при цьому його внесли до системи охорони здоров'я як вакцинованого, то зараз він втрачає можливість отримати справжнє щеплення від "ковіду".

"Нам потрібно це прибрати - ми працюємо над цією моделлю, як це зробити", - додав Ляшко.

Коронавірус в Україні:

В Україні станом на ранок п'ятниці, 5 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 26 488 жителів країни. У тому числі захворіли 1 654 дитини і 488 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 497 осіб; летальних випадків - 696; одужали 13 281 осіб.

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За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавіурсу зареєстрували у Києві (1772), Дніпропетровській (2388), Львівській (1758), Харківській (1733) та Одеській (1648) областях.

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