Чи можуть водіїв оштрафувати за несправні габарити: відповідь юриста

Як можуть оштрафувати за несправні габарити

В Україні у копів можуть виникати проблеми з доведенням провини водія за їзду на автомобілі з несправними габаритними вогнями, йдеться на Telegram- адвокат права.

Згідно ч.1 ст. 121 КУпАП, кермування транспортним засобом, який має несправності системи гальмівного або рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (це стосується і габаритних вогнів) або інші технічні несправності може спричинити за собою штраф у розмірі 340 гривень.

Як відомо, водій зобов'язаний перевірити справність роботи авто перед виїздом. Однак, він не може це контролювати під час їзди.

Якщо поліція виписала штраф за їзду з несправними габаритами, то автомобіліст має право його оскаржити в суді. Відзначається, що поліції буде складно довести умисел водія - те, що він навмисне продовжував їзду, знаючи про проблему з габаритними вогнями.

Також, якщо водій не знав про несправність, це є приводом для її усунення, а не накладення адміністративної відповідальності.

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Відомо, що водії зобов'язані в період із 1 жовтня та до 1 травня включати додаткове освітлення, в тому числі в світлий час доби. Це передбачено пунктом 9.8 Правил дорожнього руху.

Невиконання цієї норми можуть обернутися додатковими хвилинами неприємного спілкування з правоохоронцями на дорогах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з 1 жовтня водії автомобілів, проїжджаючи поза населеними пунктами, повинні протягом найближчих семи місяців включати денні ходові вогні (щоб бути більш помітними на дорогах).Як кажуть у поліції нагадали, у разі відсутності в конструкції транспортного засобу денних ходових вогнів, необхідно вмикати ближній.

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