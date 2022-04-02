"Напруга загострюється": астролог назвала критичну точку війни і дату її завершення

Початок травня принесе обмеження і жорсткі умови / rabstol.net

Питання розвитку воєнних подій в Україні цікавить кожного. Цією темою займаються практично всі експерти, в тому числі астрологи. Один з них, який в цілях безпеки побажав бути неназваним, стверджує, що з 7 квітня українців чекає напруга в бойових дії з російським окупантом, яке триматиметься приблизно два тижні.

"Приходить підтримка, і критична точка вирішиться. Кінець квітня обіцяє нам вихід на дипломатію, численні переговори і компроміси. Але ми прекрасно розуміємо, що говорити - це одне, а робити - зовсім інше", - зазначає астролог.

Також говориться, що дата 24 квітня запустить серйозні зміни в світ. Але, швидше за все, результати стануть явними в останніх числах травня - початку червня.

"Втім, затемнення 30 квітня виглядає дуже добре і обіцяє узгодження свободи колективної та індивідуальної. Тобто знову пошук розумних і несподіваних рішень, договір і підпорядкування волі більшості. Втім, слова будуть підкріплені новою зброєю і новими підходами до подання інформації. Хитрість і підступність, залягання на дно - такі пріоритети агресора", - говорить експерт.

читайте такожРФ великими силами атакуватиме Україну за двома напрямками-військовий експертТим часом, підкреслюється, що розслаблятися ще рано, так як початок травня принесе нові обмеження, жорсткі умови. Спроби взяти під контроль територію будуть продовжені.

"На початку червня вже можна очікувати зламу військової ситуації і підходу до завершення масштабних дій в такому ключі, з такими програмами і намірами, як вони починалися. Зміняться тактика, начальство, настрої агресора і всього світу", - додає астролог.

Крім того, зірки показують, що на початку серпня буде несподівана ситуація: "якийсь вибух емоцій, стихійний непідконтрольний спалах". Вона може стосуватися як настроїв людей, так і окремих техногенних ситуацій, військових також, що вийшли з-під контролю.

"Наслідки дій, вжитих 24.02.2022 розгрібатимуться і остаточно завершуватимуться в серпні - на початку вересня", - підсумовує експерт.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі видання Проект розкрили головну таємницю Кремля, яка стосується стану здоров'я президента РФ Володимира Путіна.

Як писав головред, світові експерти вважають, що агресивні і безладні дії російського президента Володимира Путіна щодо України можуть бути викликані серйозною хворобою. До таких висновків вони прийшли через "місяцеподібне обличчя" диктатора і любові до довгих столів для нарад.

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