УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Розслідувачі оприлюднили головну таємницю Кремля і Путіна

1 квітня 2022, 21:36

Президента РФ супроводжує бригада лікарів, а сам він любить приймати ванни з екстракту оленячих рогів.

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

Журналісти-розслідувачі видання Проект розкрили головну таємницю Кремля, яка стосується стану здоров'я президента РФ Володимира Путіна. Виявлено список персональних лікарів, які супроводжують російського диктатора в поїздках.

"І з цього списку багато стає зрозуміло", - зазначили журналісти.

Зокрема, з'ясовано, що 69-річного главу Кремля в поїздках супроводжують близько 10 лікарів.

Крім того, він приймає ванни з екстракту рогів оленів.

"Кремль з початку першого путінського терміну почав приховувати інформацію про здоров'я тоді ще молодого президента... Кремлю було так важливо створити образ президента "альфа-самця", що там вирішили взагалі не розповідати нічого поганого про його здоров'я", - йдеться в розслідуванні.

читайте такожПутін хворий: світові ЗМІ обговорюють нові діагнози російського диктатораТакож наголошується, що в 2016-2017 роках Путіна в середньому супроводжували п'ять лікарів.

"Парадоксально, але, багато років приховуючи інформацію про здоров'я Путіна, влада виклала у відкритий доступ відомості про лікарів президента... Договір між ЦКЛ і готелями на розміщення докторів публікується на сайті держзакупівель разом з актами приймання наданих послуг. В актах можна виявити імена лікарів і дати їх заселення в готелі за чотири роки - з 2016 до 2020 рр.", - додали журналісти.

Примітно, що до 2019 року президента РФ супроводжували вже в середньому дев'ять лікарів.

Відзначається, що найчастіше з Путіним їздить онколог Євген Селіванов. Він займався проблемами щитовидної залози.

"Його називають лікарем, який може першим виявити проблеми з щитовидною залозою, в тому числі онкологічні", - підкреслили журналісти.

Також з'ясовано, що Путін приймає ванни з екстракту пантів (м'яких незакостенілих рогів маралів).

"Першим в російській еліті пантовими ваннами зацікавився Сергій Шойгу, тоді ще глава МНС. В середині нульових він вперше привіз президента на Алтай і переконав його в користь процедури - нібито вона покращує роботу серцево-судинної системи і омолоджує шкіру... Путін в одній з поїздок занурився у ванну з видає специфічний запах варивом з оленячих рогів. Знайомий президента стверджує, що того попереджали - не існує жодного переконливого доказу користі пантових ванн. Але Путіну сподобалося, з тих пір він бував на Алтаї ще не раз", - йдеться в розслідуванні.

Нагадаємо, світові експерти вважають, що агресивні і безладні дії російського президента Володимира Путіна щодо України можуть бути викликані серйозною хворобою. До таких висновків вони прийшли через" місяцеподібне обличчя " диктатора і любові до довгих столів для нарад.

Також раніше експерт з хімічної зброї і колишній армійський офіцер Хеміш де Бреттон-Гордон охарактеризував главу РФ Володимира Путіна як"пораненого лева, який втратив обидві ноги".

Читайте також:

viber
війна в Україні Путін хворий
Реклама
Популярне
Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони святаКоли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята 13-річний син Тіни Кароль до сліз шокував своїм вчинком українських біженців у Польщі13-річний син Тіни Кароль до сліз шокував своїм вчинком українських біженців у Польщі Чим замінити пральний порошок: 4 засоби, які є в кожному будинкуЧим замінити пральний порошок: 4 засоби, які є в кожному будинку Найбагатша українська співачка розповіла про долю свого розкішного особняка в Києві за 5 млнНайбагатша українська співачка розповіла про долю свого розкішного особняка в Києві за 5 млн 100-метрове цунамі за лічені секунди або, що буде, якщо Путін запустить ядерну бомбу на Україну100-метрове цунамі за лічені секунди або, що буде, якщо Путін запустить ядерну бомбу на Україну

Останні новини

22:42

Професор світової історії розкрив нікчемну стратегію Путіна щодо України

22:40

У Донецькій області окупанти відкрили вогонь по людях, є загиблі

22:26

"Кожен день, як останній. Йдемо на вірну загибель": окупант поділився одкровеннями з близькимиВідео

22:02

Шкарлет розповів, які предмети увійдуть до складу ЗНО-2022

21:55

РФ завдала авіаудару по Одеській області: є постраждаліВідео

Реклама
21:52

Аркадій Бабченко. Ядерного апокаліпсису не будеВідеоблоги

21:36

Розслідувачі оприлюднили головну таємницю Кремля і ПутінаВідео

21:32

Під Києвом Нацгвардія зачистила окупантів: знищила орків разом з бронетехнікоюФотоВідео

21:18

Війська РФ починають окупувати центральну частину Сумської області

20:57

У руках Путіна припинення війни в Україні - МЗС Німеччини

20:49

Вийде переможцем і отримає репарації: астролог назвала найсприятливіший час для УкраїниВідео

20:38

"Це може бути на всій території РФ": Данілов про вибухи в БєлгородіВідео

20:17

Путін прагне знищити Україну до 9 травня - Данилов

19:58

Чому банки списують заборгованості за кредитами - роз'яснення

19:46

В Енергодарі окупанти допитують місцевих із застосуванням фізичного тиску - ГенштабВідео

19:42

Близько 134 тисяч строковиків і 100 тисяч резервів: експерт оцінив ситуацію з наступом РФ на Донбас

19:36

Пєскова прямо запитали, чи хворий Путін на рак

19:34

Буча вільна від окупантів: ЗСУ продовжують гнати нечисть подалі від КиєваВідео

19:34

Патріотизм гопників: чому Росії ніколи не виграти війну в УкраїніПогляд

19:29

Звільнено 86 українських героїв, з них - 15 жінок: у Запорізькій області відбувся обмін полоненимиВідео

Реклама
19:26

Ердоган заявив Путіну, що переговори "вселили надію на мир"

19:12

Лукашенко з маячнею про "превентивний удар" потрапив на Україна має талант - Решетнік і Притула ледь стримали сльозиВідео

19:08

Путін хворий: світові ЗМІ обговорюють нові діагнози російського диктатораВідео

18:39

Неймовірне везіння і удача у всьому: названі щасливчики квітня за гороскопом

18:30

Приємний сюрприз під час війни: у Львівській області відкрили нове газове родовищеВідео

18:27

Україна тотально націоналізує майно Росії та осіб, які підтримують у війні Москву

18:26

"Це ніяка не поступка": військовий експерт пояснив зговірливість Росії на переговорах у Туреччині

18:11

"Ракетні удари будуть ще довго": експерт пояснив, на скільки РФ вистачить ракет для обстрілів

18:08

Швидка карма: чому росіяни заслужили війну на своїй територіїПогляд

18:01

Скільки триватиме війна в Україні: військовий експерт назвав цілі КремляВідео

18:00

Рада попередньо визнала РФ державою-терористом і заборонила її військову символікуВідео

17:47

Посадили дітей у вантажівки: розвідка розповіла про випадки використання орками дитячих живих щитів

17:36

Росіяни активно надсилають цінні дані українській розвідці - офіцер ГУРВідео

17:32

Окупанти хотіли 9 травня проводити в Україні "парад перемоги", але різко передумалиВідео

17:14

Прикмети на 3 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:06

На РФ очікує крах вже за декілька місяців: Путіну показали, що буде з економікою через санкції - ЗМІВідео

17:05

Потік трун не підніме Росію проти Путіна: правозахисник сказав, що може звалити диктатора РФВідео

16:55

Бльоданс доводиться самій мити унітази через війну в Україні

16:55

Росія атакуватиме доти, поки зможе наступати - військовий експерт Агіль Рустамзаде

16:43

"Нам всі в спину плюватимуть": окупанти визнали провал в Україні і бояться повертатися в РФВідео

Реклама
16:43

Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята

16:38

Страшна антислов'янська зброя, або Чому Путін відправив кадирівців та бурятів до рудого лісуПогляд

16:28

У МВС назвали головну санкцію, яка могла б розвалити путінізмВідео

16:26

"Просто все зіпсували": дружина Усика показала зруйнований будинок після візиту окупантівВідео

16:14

Пожежа на нафтобазі у Бєлгороді: Кулеба не підтверджує, але й не спростовує "роль України"

16:03

"Від'їхали всього 700 метрів від будинку": окупанти розстріляли матір з дитиною під КиєвомВідео

15:59

Серйозні випробування і нові зіткнення: астролог розповіла, що чекає Україну в 2022 роціВідео

15:52

Як Росія хоче відмовити Європу від поставок зброї УкраїніПогляд

15:42

В Україні пропонують змінити гімн: як він звучатимеВідео

15:39

"Всі ридали": cпецкор ТСН розповіла про зйомки у воєнному Києві

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти