Розслідувачі оприлюднили головну таємницю Кремля і Путіна

Володимир Путін / Reuters

Журналісти-розслідувачі видання Проект розкрили головну таємницю Кремля, яка стосується стану здоров'я президента РФ Володимира Путіна. Виявлено список персональних лікарів, які супроводжують російського диктатора в поїздках.

"І з цього списку багато стає зрозуміло", - зазначили журналісти.

Зокрема, з'ясовано, що 69-річного главу Кремля в поїздках супроводжують близько 10 лікарів.

Крім того, він приймає ванни з екстракту рогів оленів.

"Кремль з початку першого путінського терміну почав приховувати інформацію про здоров'я тоді ще молодого президента... Кремлю було так важливо створити образ президента "альфа-самця", що там вирішили взагалі не розповідати нічого поганого про його здоров'я", - йдеться в розслідуванні.

читайте такожПутін хворий: світові ЗМІ обговорюють нові діагнози російського диктатораТакож наголошується, що в 2016-2017 роках Путіна в середньому супроводжували п'ять лікарів.

"Парадоксально, але, багато років приховуючи інформацію про здоров'я Путіна, влада виклала у відкритий доступ відомості про лікарів президента... Договір між ЦКЛ і готелями на розміщення докторів публікується на сайті держзакупівель разом з актами приймання наданих послуг. В актах можна виявити імена лікарів і дати їх заселення в готелі за чотири роки - з 2016 до 2020 рр.", - додали журналісти.

Примітно, що до 2019 року президента РФ супроводжували вже в середньому дев'ять лікарів.

Відзначається, що найчастіше з Путіним їздить онколог Євген Селіванов. Він займався проблемами щитовидної залози.

"Його називають лікарем, який може першим виявити проблеми з щитовидною залозою, в тому числі онкологічні", - підкреслили журналісти.

Також з'ясовано, що Путін приймає ванни з екстракту пантів (м'яких незакостенілих рогів маралів).

"Першим в російській еліті пантовими ваннами зацікавився Сергій Шойгу, тоді ще глава МНС. В середині нульових він вперше привіз президента на Алтай і переконав його в користь процедури - нібито вона покращує роботу серцево-судинної системи і омолоджує шкіру... Путін в одній з поїздок занурився у ванну з видає специфічний запах варивом з оленячих рогів. Знайомий президента стверджує, що того попереджали - не існує жодного переконливого доказу користі пантових ванн. Але Путіну сподобалося, з тих пір він бував на Алтаї ще не раз", - йдеться в розслідуванні.

Нагадаємо, світові експерти вважають, що агресивні і безладні дії російського президента Володимира Путіна щодо України можуть бути викликані серйозною хворобою. До таких висновків вони прийшли через" місяцеподібне обличчя " диктатора і любові до довгих столів для нарад.

Також раніше експерт з хімічної зброї і колишній армійський офіцер Хеміш де Бреттон-Гордон охарактеризував главу РФ Володимира Путіна як"пораненого лева, який втратив обидві ноги".

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