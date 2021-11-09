Названий корисний продукт, який позбавить від гіпертонії, холестерину та допоможе судинам

Результат дослідження вражає / Фото pixabay.com

Мільйони людей у всьому світі страждають від високого кров'яного тиску. Гіпертонію часто називають "тихим вбивцею", оскільки зазвичай ніяких її зовнішніх ознак немає.

Найкращий спосіб тримати тиск під контролем - вести здоровий спосіб життя. Коли справа стосується дієти, що допомагає знизити тиск, а заодно і поліпшити стан судин, досягти результату під силу одному простому продукту - фісташкам, говориться в дослідженні, опублікованому в NLM.

Вчені проаналізували вплив фісташок на артеріальний тиск, рівень холестерину і здоров'я кровоносних судин. Огляд показав, що щоденне вживання цих горіхів знижує систолічний (верхній) тиск на 1,82 мм / рт. ст., а діастолічне (Нижнє) на 0,8 мм/рт. Головна умова – фісташки повинні бути несолоними.

читайте такожЧи можна їсти жменю горіхів кожен день - відповідь дієтологаГоріхи також є потужним джерелом амінокислоти, відомої як L-аргінін, яка може запобігти затвердіння артерій і утворення тромбів. Крім того, фісташки знижують рівень холестерину. Згідно з дослідженням, рівень ЛПНЩ ("поганого" холестерину) впав на 25% після трьох тижнів вживання горіхів.

Нагадаємо, раніше, співробітники відділення дерматології Каліфорнійського університету (США) здійснили відкриття. Згідно з їхніми висновками, горезвісна "західна" дієта-фаст-фуд, червоне м'ясо та інші продукти, насичені жирами, в багатьох випадках призводить до шкірних захворювань.

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