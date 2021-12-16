"Не для наших бабусь": Комаровський розповів про шкоду крапель і капсул від серця

Доктор радить відразу ж звертатися до фахівців.
Популярні краплі і капсули "від серця" можуть серйозно нашкодити. Доктор Євген Комаровський дуже часто до складу таких крапель входять сильні заспокійливі компоненти.
Лікар на своєму YouTube-каналі зазначив, що коли у людини болить серце, то в першу чергу необхідно поставити діагноз:
- визначити артеріальний тиск,
- чи не порушено харчування серцевого м'яза,
- чи немає розладів ритму серця.
Після обстеження людині необхідно дати рекомендації щодо способу життя, фізичних навантажень, харчування, обмеження кількості солі і т. д.
При цьому людина повинна прийти на консультацію до свого сімейного лікаря і отримати нормальне лікування. Доктор допоможе стабілізувати артеріальний тиск, поліпшити кровообіг серцевого м'яза, стабілізувати ритм серця.
За словами Комаровського, все це не для наших бабусь. Наша бабуся з хворим серцем капає собі крапельки, після чого лягати і чекає інфаркту або інсульту.
читайте такожКомаровський назвав штам коронавірусу, який зараз найбільше загрожує українцям"Я вважаю, що всі ці серцеві крапельки, які не використовуються в жодній країні з цивілізованою охороною здоров'я і не входять ні в один цивілізований протокол лікування, просто вбивають наших бабусь", - заявив медик.
Комаровський підкреслив, що якщо у вас з'явилися проблеми з серцем, то необхідно звертатися до фахівців і отримати нормальну схему лікування.
Раніше відомий український педіатр Євген Комаровський назвав три діагнози, яких насправді не існує в доказовій медицині. Це вегетосудинна дистонія, дисбактеріоз і діатез. Ці "хвороби" лікарі лікують стандартним набором засобів.
"Таких діагнозів, як вегетосудинна дистонія, дисбактеріоз і діатез – не існує. У кожного таке було, і всім це лікували крапельницями і уколами", - сказав Комаровський.
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