УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

"Не для наших бабусь": Комаровський розповів про шкоду крапель і капсул від серця

16 грудня 2021, 08:06

Доктор радить відразу ж звертатися до фахівців.

false
Доктор Євген Комаровський / postila, скріншот з відео

Популярні краплі і капсули "від серця" можуть серйозно нашкодити. Доктор Євген Комаровський дуже часто до складу таких крапель входять сильні заспокійливі компоненти.

Лікар на своєму YouTube-каналі зазначив, що коли у людини болить серце, то в першу чергу необхідно поставити діагноз:

  • визначити артеріальний тиск,
  • чи не порушено харчування серцевого м'яза,
  • чи немає розладів ритму серця.

Після обстеження людині необхідно дати рекомендації щодо способу життя, фізичних навантажень, харчування, обмеження кількості солі і т. д.

При цьому людина повинна прийти на консультацію до свого сімейного лікаря і отримати нормальне лікування. Доктор допоможе стабілізувати артеріальний тиск, поліпшити кровообіг серцевого м'яза, стабілізувати ритм серця.

За словами Комаровського, все це не для наших бабусь. Наша бабуся з хворим серцем капає собі крапельки, після чого лягати і чекає інфаркту або інсульту.

Реклама

читайте такожКомаровський назвав штам коронавірусу, який зараз найбільше загрожує українцям"Я вважаю, що всі ці серцеві крапельки, які не використовуються в жодній країні з цивілізованою охороною здоров'я і не входять ні в один цивілізований протокол лікування, просто вбивають наших бабусь", - заявив медик.

Комаровський підкреслив, що якщо у вас з'явилися проблеми з серцем, то необхідно звертатися до фахівців і отримати нормальну схему лікування.

Раніше відомий український педіатр Євген Комаровський назвав три діагнози, яких насправді не існує в доказовій медицині. Це вегетосудинна дистонія, дисбактеріоз і діатез. Ці "хвороби" лікарі лікують стандартним набором засобів.

"Таких діагнозів, як вегетосудинна дистонія, дисбактеріоз і діатез – не існує. У кожного таке було, і всім це лікували крапельницями і уколами", - сказав Комаровський.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
серце Євген Комаровский
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік ТиграЯк прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра Любовний гороскоп на тиждень 13-19 грудня: Дівам - фатальні почуття, Водоліям - таємний шанувальникЛюбовний гороскоп на тиждень 13-19 грудня: Дівам - фатальні почуття, Водоліям - таємний шанувальник Вдарить мороз, завалить півметровими заметами: Україну атакує крижаний циклон з АрктикиВдарить мороз, завалить півметровими заметами: Україну атакує крижаний циклон з Арктики В Україні вдарить потужний мороз і завалить снігом на День святого МиколаяВ Україні вдарить потужний мороз і завалить снігом на День святого Миколая Місячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбуванняМісячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбування
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
08:10

Атака на Україну і відмова від нафти і газу з РФ: журналіст оцінив шанси на жорсткий удар Заходу

08:06

"Не для наших бабусь": Комаровський розповів про шкоду крапель і капсул від серця

07:36

У США розсекретили частину документів про вбивство Кеннеді: у справі є "російський слід"

07:10

Два трупи і переворот: астролог розповів, що чекає на Росію в 2022 році

06:53

Цвіль і минулий термін придатності: як українцям продають прострочені товари під час акцій

Реклама
06:19

Армагеддон відклали?Погляд

05:47

Гороскоп на 2022 рік для Діви: доленосні події, шанс на кохання і вигідні можливостіВідео

05:40

Найсмачніші тарталетки на Новий рік 2022: чудові закуски за 5 хвилинВідео

05:32

Лайфхаки для прибирання ванної: як легко очистити кран, раковину і реанімувати йоржик

05:25

Зірка Жіночого Кварталу засвітила пікантну родимку на грудях

04:36

Як доглядати за грошовим деревом, щоби вдома були грошіВідео

04:24

Дієтолог озвучила новий спосіб "збити" рівень холестерину

04:05

Просто знахідка: де можна використовувати часникове лушпиння

03:56

Україну атакує циклон Matteo і різко похолодаєВідео

03:26

В Арктиці зафіксували рекорд - пекельну спеку в +38⁰С

02:40

Ростиме, як на дріжджах: дешеве супер добриво для орхідей, яке є у кожного на кухні

02:38

KAZKA Олександра Зарицька показала округлості грудей у бездонному декольте

02:37

Свято на носі: як обрати безпечні іграшки для новорічної ялинки

01:59

Що буде з тілом, якщо кожен день їсти гречку - відповідь фахівця

01:17

Гречка по 65 грн/кг: ціни на крупи в 2022 році різко злетятьВідео

Реклама
00:51

Прикмети на 16 грудня: що не можна робити в день Іоанна і як не потрапити в бідуВідео

00:46

Епатажний наречений Анни Трінчер накачав собі губи

00:17

Гороскоп на сьогодні 16 грудня 2021: Левам – втрати, Терезам – підступи недругів, Скорпіонам - заздрісникиВідео

15 грудня, середа
23:55

У Євросоюзі заявили про "тверду відповідь" на агресію Путіна проти України

23:22

В Україні злетіли ціни на старі автомобілі: в чому причина

22:52

"Вже губки посиніли": під Черкасами померло малятко, поки п'яна мати відсипалася

22:44

Дружина футболіста Шахтаря показала апетитні форми в бікіні

22:18

Сенат США виділив Україні 300 млн доларів на оборонуВідео

22:13

Комаровський розповів, із якого віку дитина має чистити зуби

21:38

Підсумки поїздки до Брюсселя: Зеленський розповів про домовленості з Німеччиною та ФранцієюВідео

21:08

Кулеба вказав на головний результат переговорів Зеленського з Макроном та ШольцомВідео

21:02

Астаф'єва в халаті на голе тіло дозволила розглянути набряклі опуклості

20:59

У Запоріжжі мамі "заборонили" приводити дитину до школи через "борги"Відео

20:37

Гороскоп на 2022 рік для Лева: зоряний час, приємні зміни і справжнє щастяВідео

20:18

"Матиме те, що заслужив": мати підлітка, який влаштував ДТП у Луцьку не хоче наймати адвокатівВідео

20:06

Лікар уточнив симптоми нового штаму коронавірусу Омікрон

20:05

Які іграшки не можна вішати на новорічну ялинку: привернуть біду і злидніВідео

19:49

Зеленський, Шольц і Макрон домовилися щодо вирішення конфлікту на Донбасі і звернулися до РосіїВідео

19:33

П'яний рекорд: копи отруїли водія зі смертельною дозою алкоголю

19:30

Бліцкриг Банкової в Києві забуксував. ЗновуПогляд

Реклама
19:24

У Донецькій області трагічно загинув депутат на очах у семирічного сина

19:06

На Буковині чоловік зарубав свою дружину сокирою та задушив 1,5-місячну донькуВідео

18:59

"Вам брешуть": Георгій Лепс різко висловився щодо чуток про свою госпіталізацію

18:52

Хто підірвав Успенський собор Києво-Печерської Лаври - у фільмі Таємничі манускрипти від 1+1 розкриють правду

18:48

Син побачив, що в труні не його батько: у морзі на Запоріжжі переплутали небіжчиків

18:43

Достаток, солідний заробіток і благополуччя: які кольори допоможуть залучити гроші в рік Тигра

18:35

Курс України на НАТО, агресія РФ і безпека: Зеленський провів перемовини з Шольцем і МакрономВідео

18:28

Археологи розкопали найдавніше поховання немовляти в Європі

18:28

В Україні впали ціни на бензин і дизпаливоВідео

18:24

Летів з 12-метрової висоти: на Житомирщині новорічна ялинка зламалася навпіл з людиною на верхівціВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти