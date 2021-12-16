"Не для наших бабусь": Комаровський розповів про шкоду крапель і капсул від серця

Доктор Євген Комаровський / postila, скріншот з відео

Популярні краплі і капсули "від серця" можуть серйозно нашкодити. Доктор Євген Комаровський дуже часто до складу таких крапель входять сильні заспокійливі компоненти.

Лікар на своєму YouTube-каналі зазначив, що коли у людини болить серце, то в першу чергу необхідно поставити діагноз:

визначити артеріальний тиск,

чи не порушено харчування серцевого м'яза,

чи немає розладів ритму серця.

Після обстеження людині необхідно дати рекомендації щодо способу життя, фізичних навантажень, харчування, обмеження кількості солі і т. д.

При цьому людина повинна прийти на консультацію до свого сімейного лікаря і отримати нормальне лікування. Доктор допоможе стабілізувати артеріальний тиск, поліпшити кровообіг серцевого м'яза, стабілізувати ритм серця.

За словами Комаровського, все це не для наших бабусь. Наша бабуся з хворим серцем капає собі крапельки, після чого лягати і чекає інфаркту або інсульту.

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читайте такожКомаровський назвав штам коронавірусу, який зараз найбільше загрожує українцям"Я вважаю, що всі ці серцеві крапельки, які не використовуються в жодній країні з цивілізованою охороною здоров'я і не входять ні в один цивілізований протокол лікування, просто вбивають наших бабусь", - заявив медик.

Комаровський підкреслив, що якщо у вас з'явилися проблеми з серцем, то необхідно звертатися до фахівців і отримати нормальну схему лікування.

Раніше відомий український педіатр Євген Комаровський назвав три діагнози, яких насправді не існує в доказовій медицині. Це вегетосудинна дистонія, дисбактеріоз і діатез. Ці "хвороби" лікарі лікують стандартним набором засобів.

"Таких діагнозів, як вегетосудинна дистонія, дисбактеріоз і діатез – не існує. У кожного таке було, і всім це лікували крапельницями і уколами", - сказав Комаровський.

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