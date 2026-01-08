'Нова тактика': експерт пояснив маневри стратегічної авіації РФ без пусків ракет

Росія проводить ротацію стратегічної авіації та перекидає бомбардувальники Ту-95МС на ключові аеродроми, готуючи екіпажі, зазначив експерт.

Експерт пояснив маневри стратегічної авіації РФ без пусків ракет / Колаж: Главред, фото: Wikimedia, УНІАН

Про що сказав Романенко:

У Росії є два основні регіони розміщення стратегічної авіації

Ворог проводить ротацію бортів стратавіації

РФ може готувати нові тактичні прийоми для удару по Україні

В ніч на 5 січня російські окупаційні війська піднімали борти стратегічної авіації під час масштабного удару дронами по Україні. Однак, російська авіація так і не запустила ракети по Україні. Про причини таких маневрів росіян розповів в ексклюзивному коментарі Главреду авіаційний експерт Валерій Романенко.

За його словами, Росія розміщує стратегічну авіацію у двох основних регіонах. Перший охоплює європейську частину країни з аеродромами в Енгельсі, Шайковці, Оленегорську та Дягілєво, де сформоване відповідне угруповання. Другий регіон на Далекому Сході — на аеродромі Українка, де дислокуються 22-га та 326-та важкі бомбардувальні дивізії.

"Що зараз відбувається? Відбувається ротація з дальніх аеродромів, бомбардувальники Ту-95МС перекидаються на (аеродроми, - ред.) Енгельс і на Оленегорськ там, де раніше були підрозділи 22-ї дивізії, з Енгельса. Ці підрозділи потрібно натренувати, бо вони не брали участі в бойових діях, ті, що перекидаються з Далекого Сходу. Тому росіяни зараз просто відпрацьовують якісь операції, можливо вони якось модернізували ракети Х-101 і готуються якісь нові тактичні прийоми", - вказав він.

Крім того, Романенко зазначив, що до складу російської дальньої авіації входить 54-й авіаційний полк, базований в Ахтубінську, на озброєнні якого перебувають винищувачі МіГ-31К, здатні використовувати ракети "Кинджал". Частина цих літаків також розміщується на авіабазі в Моздоку, тому виліт МіГ-31К зазвичай здійснюється саме з двох цих аеродромів.

Експерт підкреслив, що значна частина таких вильотів може мати суто демонстративний або тренувальний характер і використовуватися для психологічного тиску. Водночас через сам факт підняття літаків у повітря Україна змушена реагувати, зупиняючи активне життя та оголошуючи тривогу, незалежно від того, чи є ці вильоти бойовими, чи навчальними.

Літаки серії Ту, якими Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка Главреда

Як Росія "підсвічує" українські системи ППО - думка експерта

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснює активізацію російської стратегічної авіації проведенням навчальних польотів і розвідувальною діяльністю.

"Вони (росіяни, - ред.) таким чином намагалися з'ясувати наші позиційні райони, де розміщується РЛС, де розміщуються відповідні засоби протиповітряної оборони, які під час таких вильотів активізуються, відбувається спілкування на робочих, закритих, але робочих хвилях між собою, тобто закритий радіозв'язок, і вони все це фіксують", - вказав він.

Він також зазначає, що під час вильотів стратавіації російська сторона намагається з’ясувати, хто саме відстежує пересування їхніх літаків і за допомогою яких технічних засобів це здійснюється.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні сили не відмовилися від практики комбінованих атак із застосуванням ракет і безпілотників по території України. За оцінкою військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, черговий масштабний удар може бути здійснений після зниження температури повітря нижче 20 градусів.

Увечері 6 січня війська РФ здійснили атаку "Шахедами" на Дніпро. Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше семеро людей, серед яких двоє дітей, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи масований ракетно-дроновий обстріл 5 січня, зазначив, що в Харкові, Дніпрі та низці інших міст і громад тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих атак.

Про персону: Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

