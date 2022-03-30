Одна з 10 дітей: в чому особливість улюбленої дочки Кадирова

Айшат Кадирова / ТСН

Лідер Чечні Рамзан Кадиров є багатодітним батьком і багатоженцем. Він носить брендові речі від Prada, живе в декількох замках в центрі Грозного і призначає своїх дітей на вищі посади в Республіці.

Однак у нього є одна з улюблениць. Це-його старша дочка Айшат. Дівчині 23 роки і вона не тільки зразкова мусульманка, але ще й успішна бізнес-леді, пише ТСН.

читайте такожЗавдяки батькові: на кого зять Путіна проміняв президентську дочку, яку він готує для влади царствомУ 2016 році, коли їй було 17 років, Айшат очолила модний будинок Firdaws, заснований її матір'ю Медні Кадирової ще в 2009 році. Бренд спеціалізується на одязі для мусульманок і продає одяг в Грозному, Москві, Махачкалі і Дубаї.

Ціни на речі варіюються в районі 200-500 доларів.

У 2021 році Кадиров призначив дочку на посаду першого заступника Міністра культури Чечні. Своє рішення він обґрунтував тим, що, незважаючи на юний, вік Айшат має багатий досвід керівництва складними і масштабними проектами, зокрема, в галузі культури. А в жовтні 2021 року дівчина стала міністром культури.

читайте такожДочка Лаврова: що про неї відомо і де вона живеАйшат вона народилася в 1998 році в селі Центарою. До шостого класу вчилася в школі, а потім перейшла на домашнє навчання і по дев'ять годин на день вчила Коран і арабську мову.

У 2016 році вступила на економічний факультет чеченського державного університету, а в 2017-му вийшла заміж за сина близького друга Кадирова, з яким познайомилася за два тижні до весілля. Але хто чоловік Кадирової невідомо.

Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.

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