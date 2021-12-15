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"Омікроном" і "Дельтою" можна інфікуватися одночасно: кому загрожує перехресне зараження

15 декабря 2021, 10:48

У зоні ризику – люди з ослабленим імунітетом.

Коронавирус
Люди з ослабленим імунітетом можуть заразитися одночасно і "Омікроном", і "Дельтою" / Фото Reuters

У фармацевтичній компанії Moderna заявили, що деякі люди можуть одночасно заразитися і штатом коронавірусу "Омікрон", і "Дельтою".

Особливо до цього схильні люди з ослабленим імунітетом, зазначили у компанії. Про це пише Daily Mail.

Наголошується, що таке перехресне інфікування може спричинити появу ще більш заразного варіанту.

"Наукові дослідження в Південній Африці показують, що люди, особливо з ослабленою імунною системою, можуть заражатися відразу двома штамами", – сказав головний медичний фахівець фармацевтичної компанії Moderna Пол Бертон.

Він додав, що згадані два штами у найближчі місяці будуть співіснувати. Це може призвести до ситуацій, коли люди інфікуватимуться обома штамами одразу.

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Читайте такжеКарантин неминучий, штам Омікрон вже проник в 77 країн світу - ВООЗТакі випадки небезпечні ще й тим, що віруси зможуть і далі мутувати. Експерти вважають, що обидва штами можуть одночасно вражати одну і ту ж саму клітину, що може викликати мутацію вірусу. Проте вони оцінюють можливість такої ситуації як вкрай незначну.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що світ вже найближчим часом зіткнеться з "цунамі" заражень коронавірусом – причому одночасно і штамом "Дельта" , і штамом "Омікрон". Таку думку висловила керівник відділу нових хвороб ВООЗ Марія ван Керкхове.

Також у ВООЗ заявляли, що штам коронавірусу "Омікрон" набагато більш заразний, ніж штам "Дельта", і у багато разів сильніше протистоїть вакцинам, але натомість викликає менш небезпечні для тіла симптоми хвороби.

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