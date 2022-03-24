"Підгадив своїй дочці": у спадкоємиць Путіна почали розпадатися шлюби

Дочка Путіна Марія Воронцова розлучається

Російський журналіст, редактор The Insider Роман Доброхотов заявив, що дочка президента РФ Володимира Путіна Марія Воронцова розлучається з чоловіком - голландським бізнесменом Йоррітом Фаассеном.

Про це він написав у коментарі під постом в Facebook журналіста-розслідувача Сергія Канева. Останній заявив, що Путін "підгадив своїй старшій дочці", після того, як почав війну на українській території і накликав на свою країну масштабні санкції.

читайте такожТаємна дочка Путіна, мати якої була прибиральницею: як вона виглядає і чому різко злякалася публікиТому представник ЗМІ припускає, що шлюб розпадається через те, що в Росії ввели санкції, які не дають можливості 36-річної дочки російського диктатора відкрити медцентр в РФ.

"Путін непогано підгадив своїй старшій дочці Марії Фаассен (вона ж Воронцова). Донька має солідну частку в мегапроекті будівництва супер сучасного медичного центру під Пітером. У планах було залучення пацієнтів з Європи і багатеньких шейхів з країн Перської затоки. А тепер, після нападу на Україну, які вже тут європейці і шейхи?"- написав Канів.

Доброхотов додав, що вони з Йорритом розлучилися давно.

Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.

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