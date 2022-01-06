УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Путін направив до Казахстану підрозділи, які воювали проти України - InformNapalm

6 січня 2022, 18:51

InformNapalm зазначає, що Росія направляла учасників гібридної агресії проти України в якості "миротворців" до Нагірного Карабаху.

false
Росія направила до Казахстану військових, які воювали на Донбасі / mil.ru

Росія направила до Казахстану в рамках "миротворчої" місії країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку підрозділи, які воювали проти України та брали участь в окупації Криму.

Як інформує міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm, перекинуті до Казахстану десантні підрозділи брали участь в операції захоплення Криму і агресії проти України - військові 45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ, 98-ї дивізії ВДВ і війська Центру спеціального призначення РФ "Сенеж".

Згідно з розслідуваннями InformNapalm, всі ці підрозділи брали участь в агресії проти України, в тому числі в бойових діях на Донбасі.

читайте такожВіталій Портников. Путін прагне окупувати Казахстан

Зокрема, зі складу 98-ї дивізії ВДВ в Україні були помічені військовослужбовці 217-го парашутно-десантного полку (в/ч 62295) і 331-го парашутно-десантного полку (в/ч 71211), а також військовослужбовці з 45-ї окремої бригади спецназу ВДВ.

Реклама

InformNapalm зазначає, що Росія направляла учасників гібридної агресії проти України в якості "миротворців" в Нагірний Карабах, а також на військові навчання в Білорусі.

Мітинги в Казахстані

Протести в Казахстані спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони хочуть відставки чинного уряду, а також щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, будувалися нові фабрики і заводи, зменшувався рівень безробіття.

У зв'язку з масовими акціями протестів, президент Казахстану ввів надзвичайний стан в Алмати з 23: 00 до 07: 00. Також режим НС був введений в Мангістауській області. Надзвичайний стан діятиме з 5 по 19 січня.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни. Обов'язки прем'єр-міністра буде тимчасово виконувати перший заступник глави уряду Аліхан Смаїлов.

5 січня через невтихаючі акції протесту президент Касим-Жомарт Токаєв ввів режим надзвичайного стану по всьому Казахстану.

В Алмати почали орудувати мародери. Сотні людей, користуючись безладом в країні, атакували магазини, найбільші торгові центри і дорогі бутіки, грабували банки і офіси.

Увечері 5 січня силовики Казахстану почали готуватися до проведення "масштабної зачистки" міста Алмати від мітингувальників. Містян за допомогою гучномовців попередили про небезпеку.

Повідомлялося, що "масштабна зачистка" від "мародерів" і "призвідників заворушень" в Алмати почнеться вранці 6 січня.

Тим часом Рада колективної безпеки ОДКБ прийняв рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан на певний термін. В звернення Казахстану до ОДКБ йдеться, що ситуація в країні розглядається "як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону".

Читайте також:

viber
новини Росії ЗМІ новини Донбасу новини Казахстану
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Купатимуться в грошах: кому зі знаків Зодіаку пощастить зміцнити фінансове становище в Новий рік 2022Купатимуться в грошах: кому зі знаків Зодіаку пощастить зміцнити фінансове становище в Новий рік 2022 Що потрібно їсти кожен день заради чистих судин - відповідь кардіологаЩо потрібно їсти кожен день заради чистих судин - відповідь кардіолога Меню на Різдво Христове 2022: які 12 страв повинні бути на столі для залучення удачі і достаткуМеню на Різдво Христове 2022: які 12 страв повинні бути на столі для залучення удачі і достатку Ворожіння на Різдво: як дізнатися свою долю і загадати заповітне бажанняВорожіння на Різдво: як дізнатися свою долю і загадати заповітне бажання Календар магнітних бур на січень 2022: коли буде небезпечніше за всеКалендар магнітних бур на січень 2022: коли буде небезпечніше за все
20:49

Кримчанку, як представницю РФ, не пустили на світовий конкурс краси: США не дали візу

20:37

Великі гроші і фінансовий успіх: кому зі знаків крупно пощастить в рік Тигра

20:17

Ворожіння на Різдво: як дізнатися свою долю і загадати заповітне бажання

20:04

Коли колядують у 2022 в Україні: красиві колядки на Різдво Христове

20:02

Гороскоп на завтра, 7 січня 2022: Тільцям - збитки, Ракам -плітки, Водоліям - знаки доліВідео

Реклама
20:01

Суд заарештував активи двох телеканалів ПорошенкаВідео

19:59

У Росії розповіли про підсумки зустрічі нормандських радників без України

19:26

Казахстан: що насправді відбувається і чим усе закінчитьсяФото

19:18

Стало відомо, яким буде курс долара після РіздваВідео

18:55

Як хитрий Путін провів бліцкриг проти НазарбаєваПогляд

18:51

Путін направив до Казахстану підрозділи, які воювали проти України - InformNapalmВідео

18:33

Вдарять по фінсектору: Британія пригрозила Кремлю новими санкціями у разі вторгнення в УкраїнуВідео

18:26

Глава Пентагону обговорив з Росією ситуацію біля українського кордону

17:35

У Казахстані йдуть запеклі бої: тисячі затриманих та багато вбитихВідео

17:27

Ледве помітили за 30 метрів від берега: в Одесі дивом врятували жінку, яку відносило у море

17:26

Після передноворічного застілля в Одесі помер військовий, ще двоє госпіталізованіВідео

17:23

Різдво 2022: що можна і що не можна робити в різдвяний Святвечір 6 січня

17:18

Як залучити удачу і відлякати біду: прикмети на Різдво Христове 2022Відео

17:07

Коли щедрують у 2022 в Україні: щедрівки для дітей та дорослихВідео

17:02

Святвечір 2022: привітання в прозі і віршах, чудові картинки до свята

Реклама
17:01

Суд заарештував майно Порошенка: в офісі Генерального прокурора повідомили деталіВідео

16:50

"Закликаємо Європу зробити те ж саме": Латвія відправляє Україні зброю і військову технікуВідео

16:43

Настя Каменських станцювала у бікініВідео

16:35

Путін вводить армію в Казахстан. Розбір Романенка і КусиВідеоблоги

16:24

На Різдво в Києві можуть закрити 5 станцій метроВідео

16:14

Вимагають референдум: у РФ запропонували під шумок "віджати" КазахстанВідео

16:04

У президента після скандалу показали, як відбувалися зйомки новорічного привітання: відеоВідео

15:59

Коли Хрещення 2022: дата, заборони і традиції дня

15:39

У Кропивницькому за кермом помер водій маршрутки

15:30

Бустерна доза для українців: у МОЗ та Мінцифри уточнили важливі нюансиВідео

15:17

Заїхали в річку й дитину змило: на Закарпатті зник у воді 13-річний підлітокФотоВідео

15:15

Українка з найбільшими вилицями в світі показала неосяжні груди в непристойному декольте

15:08

В Україні різко обвалилися ціни на цукор, але сильно подорожчали яйця: що відбувається на прилавкахВідео

14:42

Суд заарештував майно ПорошенкаВідео

14:30

Україна на порозі нової хвилі коронавірусу - ЛяшкоВідео

14:18

У Харкові жінка поскаржилася на 500 "сувенірних" гривень з банкомату "Ощада": у банку спростовують

14:06

"Миротворці" РФ в Казахстані ніяк не підпорядковуються місцевій владіПогляд

14:02

Неймовірно смачна кутя на Різдво 2022: всього один інгредієнт зробить блюдо неповторнимВідео

13:29

Україна вводить бустерну дозу COVID-вакцини для усіх громадян

13:27

Школярка з Херсонщини, яку визнали генієм у США, хоче врятувати ДніпроВідео

Реклама
13:21

Віталій Портников. Путін прагне окупувати КазахстанВідеоблоги

13:19

В охопленому протестами Казахстані застрягли українці – вони не змогли вилетітиВідео

13:14

Дар'я Петрожицька розповіла, як їла землю на зйомках серіалу-провокації ДикіВідео

12:17

"Захотілося морозива": жінка накрутила сукню замість маски і "засвітила" нижню білизну в магазині

12:17

Велике будівництво Південного обходу розвантажило Дніпро від транзитного транспорту - ОДА

12:05

У Казахстані Путін може відгребти швидко і ефективноПогляд

12:00

Помер актор - зірка фільмів Кін-дза-дза! та Покровські ворота

11:46

Новорічні свята в Україні 2022: коли колядують, щедрують і посівають

11:32

Росія розпочала перекидання військових до Казахстану: "миротворців" запросив президентВідео

11:30

Десятки протестувальників убито, сотні - в лікарнях: в Мережу потрапило відео прицільної стрільби спецзагонів в Алма-АтіВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти