Путін направив до Казахстану підрозділи, які воювали проти України - InformNapalm

Росія направила до Казахстану військових, які воювали на Донбасі / mil.ru

Росія направила до Казахстану в рамках "миротворчої" місії країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку підрозділи, які воювали проти України та брали участь в окупації Криму.

Як інформує міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm, перекинуті до Казахстану десантні підрозділи брали участь в операції захоплення Криму і агресії проти України - військові 45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ, 98-ї дивізії ВДВ і війська Центру спеціального призначення РФ "Сенеж".

Згідно з розслідуваннями InformNapalm, всі ці підрозділи брали участь в агресії проти України, в тому числі в бойових діях на Донбасі.

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Зокрема, зі складу 98-ї дивізії ВДВ в Україні були помічені військовослужбовці 217-го парашутно-десантного полку (в/ч 62295) і 331-го парашутно-десантного полку (в/ч 71211), а також військовослужбовці з 45-ї окремої бригади спецназу ВДВ.

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InformNapalm зазначає, що Росія направляла учасників гібридної агресії проти України в якості "миротворців" в Нагірний Карабах, а також на військові навчання в Білорусі.

Мітинги в Казахстані

Протести в Казахстані спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони хочуть відставки чинного уряду, а також щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, будувалися нові фабрики і заводи, зменшувався рівень безробіття.

У зв'язку з масовими акціями протестів, президент Казахстану ввів надзвичайний стан в Алмати з 23: 00 до 07: 00. Також режим НС був введений в Мангістауській області. Надзвичайний стан діятиме з 5 по 19 січня.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни. Обов'язки прем'єр-міністра буде тимчасово виконувати перший заступник глави уряду Аліхан Смаїлов.

5 січня через невтихаючі акції протесту президент Касим-Жомарт Токаєв ввів режим надзвичайного стану по всьому Казахстану.

В Алмати почали орудувати мародери. Сотні людей, користуючись безладом в країні, атакували магазини, найбільші торгові центри і дорогі бутіки, грабували банки і офіси.

Увечері 5 січня силовики Казахстану почали готуватися до проведення "масштабної зачистки" міста Алмати від мітингувальників. Містян за допомогою гучномовців попередили про небезпеку.

Повідомлялося, що "масштабна зачистка" від "мародерів" і "призвідників заворушень" в Алмати почнеться вранці 6 січня.

Тим часом Рада колективної безпеки ОДКБ прийняв рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан на певний термін. В звернення Казахстану до ОДКБ йдеться, що ситуація в країні розглядається "як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону".

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