"Фатальна дата для Путіна - 22 серпня": астрологи розповіли, коли і як завершиться війна

Володимир Путін / Reuters

Україна переможе Росію на полі бою, а країну-агресора напевно очікує розплата за все скоєне. Про це заявив відомий астролог і суддя проекту "Битва екстрасенсів" Хаял Алекперов, повідомляє СТБ.

За його словами, Кремль приречений на поразку в Україні. І на це нібито вказує дата російського вторгнення – 24 лютого вважається дуже несприятливим днем.

Як каже Алекперов, 2022 рік володіє особливою енергетикою - адже число "два "вважається" ангельським", адже воно позначає гармонію і порядок.

Астролог зазначив, що будь-хто, хто наважиться порушити "божественний" баланс, понесе покарання - і чим сильніше буде агресія, тим більша розплата настане нападника.

"Нещодавно мені був сон. Я побачив, як я стою на Майдані Незалежності. Яскраво світить сонце, цвітуть троянди і радісно дзвонять дзвони. І раптом в сонячному світлі я побачив Ангела з мечем. Він мені сказав тільки одну фразу: "Світло завжди перемагає темряву, не сумнівайся", – зазначив Алекперов.

Далі, ясновидиця Катерина Сінчук уточнила в коментарі порталу "Факти", що будь-які домовленості Україна і Росія можуть укласти не раніше, ніж в середині травня. Але, тим не менш, довго президент Росії Володимир Путін не проживе. Вона вважає, що фатальною датою для нього стане 22 серпня.

читайте такожПовний місяць 16 квітня круто вплине на хід війни: астролог розповіла про долю України

Нагадаємо, раніше відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.

За словами астролога, бойові дії можливі на початку-середині квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.

Інші новини: