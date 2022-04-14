УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

"Фатальна дата для Путіна - 22 серпня": астрологи розповіли, коли і як завершиться війна

14 квітня 2022, 19:26

Астрологи кажуть - будь-хто, хто наважиться порушити "божественний" баланс, понесе покарання – і чим сильніше буде агресія, тим більша розплата чекає агресора.

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

Україна переможе Росію на полі бою, а країну-агресора напевно очікує розплата за все скоєне. Про це заявив відомий астролог і суддя проекту "Битва екстрасенсів" Хаял Алекперов, повідомляє СТБ.

За його словами, Кремль приречений на поразку в Україні. І на це нібито вказує дата російського вторгнення – 24 лютого вважається дуже несприятливим днем.

Як каже Алекперов, 2022 рік володіє особливою енергетикою - адже число "два "вважається" ангельським", адже воно позначає гармонію і порядок.

Астролог зазначив, що будь-хто, хто наважиться порушити "божественний" баланс, понесе покарання - і чим сильніше буде агресія, тим більша розплата настане нападника.

"Нещодавно мені був сон. Я побачив, як я стою на Майдані Незалежності. Яскраво світить сонце, цвітуть троянди і радісно дзвонять дзвони. І раптом в сонячному світлі я побачив Ангела з мечем. Він мені сказав тільки одну фразу: "Світло завжди перемагає темряву, не сумнівайся", – зазначив Алекперов.

Далі, ясновидиця Катерина Сінчук уточнила в коментарі порталу "Факти", що будь-які домовленості Україна і Росія можуть укласти не раніше, ніж в середині травня. Але, тим не менш, довго президент Росії Володимир Путін не проживе. Вона вважає, що фатальною датою для нього стане 22 серпня.

читайте такожПовний місяць 16 квітня круто вплине на хід війни: астролог розповіла про долю України

Нагадаємо, раніше відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.

За словами астролога, бойові дії можливі на початку-середині квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
viber
Володимир Путін астрологи російське вторгнення
Реклама
Популярне
Україна завдасть удару у відповідь, якщо Москва вдарить по Києву - АрестовичУкраїна завдасть удару у відповідь, якщо Москва вдарить по Києву - Арестович У Зеленського жорстко відповіли Путіну, який цинічно виправдав війну в УкраїніУ Зеленського жорстко відповіли Путіну, який цинічно виправдав війну в Україні Військовий експерт розповів, що могли запропонувати Лукашенку, щоби він "не слухався Путіна"Військовий експерт розповів, що могли запропонувати Лукашенку, щоби він "не слухався Путіна" Стало важко дихати: окупанти скинули на Маріуполь отруйну речовину - АзовСтало важко дихати: окупанти скинули на Маріуполь отруйну речовину - Азов З кулею в серці ішов два дні лісами: окупанти розстріляли українського бійця, та йому вдалося вижитиЗ кулею в серці ішов два дні лісами: окупанти розстріляли українського бійця, та йому вдалося вижити
Підтримайте Главред

Останні новини

20:45

Використовують злочинці при зміні паспорта: пластичний хірург прокоментував зміни дружини Медведчука

20:43

Повня у квітні 2022: що потрібно зробити, щоб залучити удачу

19:57

$750 млн – коту під хвіст: оцінено вартість підбитого ЗСУ крейсера МоскваВідео

19:45

Україна одним Нептуном сплутала всі карти КремлюПогляд

19:28

Вторгнення планувалося на 22 лютого: Данілов назвав, кого РФ бачила на чолі УкраїниВідео

Реклама
19:26

"Фатальна дата для Путіна - 22 серпня": астрологи розповіли, коли і як завершиться війнаВідео

19:14

"Якого біса я повинен мати такого брата?": Данілов розкритикував заяву Макрона

18:52

Рада визнала звірства російської армії в Україні геноцидомВідео

18:49

Навіть крутіше Bayraktar: ударні дрони армії США MQ-9 Reaper надійдуть на озброєння України

18:41

Конфлікти, важкий вибір або збитки: кому зі знаків варто приготуватися до непростих часів в травні

18:25

На Київщині відновлюють газо- та водопостачання - ОП

18:25

Засідки спецзагонів ЗСУ в тилу рашистів: що відомо про рейди ССО під МелітополемВідео

18:10

Війна не закінчиться до 9 травня: експерт пояснив, чому "примхливого хлопчика з бункера" все одно чекає провал

18:08

Росія не навчилася вести справжню війну, або Чому затонув крейсер "Москва"Погляд

18:01

У Раді припинила роботу фракція ОПЗЖ: рішення РНБО виконано

17:53

"Словесна ескалація не допоможе": Макрон виправдався за відмову назвати звірства РФ геноцидомВідео

17:44

"І все буде добре": "Океан Ельзи" виступить з благодійним концертом на Великдень

17:33

Чистий Четвер у 2022 році: дата, традиції та заборони дня

17:30

"Боїться, адже летить у безодню ганьби": Незворов розповів, навіщо Путіну двійникиВідео

17:30

"Як не подзвоню - вона зайнята": Данилко розповів, як під час війни мама Сердючки допомає людям

Реклама
17:20

Вогонь по своїх: РФ обстрілює власні прикордонні області та звинувачує УкраїнуВідео

17:17

"Москва" - не перша жертва Нептуна: крилатими ракетами вже били по кораблю Адмірал Ессен - ТурчиновВідео

17:11

Дженніфер Лопез поділилася інтимними подробицями пропозиції від Аффлека

16:53

Поліція схопила чоловіка, який у Бучі з окупантами катував прихильників ЗСУ

16:53

Денацифікація в Берліні: невідомі спалили авто учасників "Z-параду"Відео

16:47

Песах 2022: привітання і душевні картинки до свята

16:38

Дива не сталося: кота, який став символом незламності Бородянки, врятувати не вдалося

16:25

Спалили орків разом з технікою: десант ЗСУ звільнив на півдні кілька населених пунктівВідео

16:24

Православний календар на травень 2022: важливі дати та свята

16:04

Вчорашні школярі, недоучки і любителі горілки: журналісти вирахували окупантів, щолютували в БородянціВідео

16:01

Воювати з Україною більше не хочуть, а "посадити" їх не можна: у РФ вже до 40% "відмовників" – CITВідео

15:54

Екіпаж бухав і дивився мультики: чому затонув російський крейсер МоскваПогляд

15:32

Як не зриватися на дітей: психологи розповіли, що робити батькам, що вигоріли

15:27

"Макарівський Хатіко", який так і не дочекався своєї господині, знайшов нову сім'ю

15:19

Понти та й годі: як Україна потопила "незламну міць" РосіїПогляд

15:00

"Ми завжди до цього готові": в Польщі прокоментували ризик нападу Путіна і попередили про наслідки

14:39

Армія України підтвердила руйнівний удар ракетою Нептун по крейсеру МоскваВідео

14:20

Гороскоп на завтра, 15 квітня 2022: Терезам - заздрість, Левам - витрати, Дівам - старі проблеми

14:17

Погода в Україні у Вербну неділю 2022: різко похолодає і заллє дощами

13:54

Лідер ОПЗЖ у Маріуполі і колишній чоловік Поклонської: ДБР затримала зрадника, який працював на РФВідео

Реклама
13:23

Путін лютує: у Шойгу - інфаркт, Сурков заарештований, десятки генералів - у в'язниціВідео

12:54

Гороскоп на сьогодні, 14 квітня 2022: Стрільцям – труднощі, Ракам – гроші, Терезам - довгоочікувана зустріч

12:49

Росія готується направити ядерну зброю на країни НАТО

12:37

Армія України схожа на модель НАТО, а війська РФ – це просто шок – BellingcatВідео

12:30

На всіх не вистачило: РФ припинила виплачувати родичам гроші за загиблих в Україні окупантів

12:29

У магазинах України продають тисячі російських товарів: як розпізнати і не спонсорувати війнуВідео

12:07

Збираються піти на Краматорськ та Костянтинівку: британська розвідка назвала нові цілі ПутінаВідео

12:05

Залишилися тільки запчастини: ЗСУ назавжди приземлили Російський БПЛА "Орлан-10" за 120 тисяч доларів

11:56

Путін хотів захопити Київ та низку інших міст під виглядом навчань - документ

11:50

Повернеться вам потрійним бумерангом: невістка Марченко заступилася за "свою сім'ю"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти