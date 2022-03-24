"Росію чекає жахлива доля": відомий астролог передбачила страшний підсумок Путіна

Гороскоп для Путіна / pixabay, reuters

Росію в найближчі роки чекає жахлива доля, а найближчим часом - дефолт.

Як говорить у своєму прогнозі відомий астролог Аріна Артуровна, поєднання зовнішніх і внутрішніх лих призведе до краху суверенності держави.

Астролог додала, що напруга і проблеми будуть та збережуться до 2024 року, а відновлення Росії займе 29 років.

"Те, що відбувається зараз – це просто "квіточки". Все найгірше - попереду. Злидні, безробіття, постійний брак сировини і падіння рубля... вже в травні Росію чекають великі народні хвилювання. Але це - не найгірше в особистій історії Путіна", - розповіла астролог.

Так, зазначається, що в Росії будуть спроби повалення влади. За словами астролога, там вже зараз плетуть клубок інтриг і зради.

"У будь-якому випадку Росія розпадеться і відбудеться розділ території. На місці РФ виникнуть якісь нові держави, вже ніколи не буде тієї Росії, яку ми знали раніше", - говорить астролог.

До 2024 року, стверджує астролог, Путін сам покине свій пост або ж буде жорстко повалений.

Крім того, за її прогнозом, рік потому, в 2025-му, ймовірний ряд замахів на Путіна, один з яких може стати успішним і привести до смерті кривавого російського диктатора.

Коли війна в Україні закінчиться

Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.

За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.

Читайте також: