glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Складнощі, збитки і навіть звільнення: астролог попередив про складний для роботи грудень

2 грудня 2022, 23:12

Буде великою невдачею почати в грудні якийсь серйозний бізнес, поділився Влад Росс.

Гороскоп
Астролог попередив про складний для роботи грудні / pixabay.com

Грудень 2022 року буде не дуже вдалим часом для початку будь-яких бізнес-проектів, оскільки Марс в цьому місяці буде все ще ретроградний.

Астролог Влад Росс в інтерв'ю Главреду розповів, що будь-які нові бізнес – проекти краще поки не запускати - можна тільки обмірковувати їх. Буде великою невдачею почати в грудні якийсь серйозний бізнес.

"До того ж Марс буде в цей період робити тільки напружені транзити, що може несприятливо позначатися на справах, якщо вони будуть розпочаті в цей час. Справи, розпочаті в цей період, зажадають згодом, щоб їх переробили і переглянули", - пояснив експерт.

За словами Росса, перша декада грудня буде досить стресовим періодом, а будь-які фінансові ризики не будуть виправдані і не принесуть успіху.

"Фондові ринки можуть впасти. У Європі може початися економічна рецесія. Різні цифрові валюти можуть обвалитися. Навіть може постати питання про те, а чи буде існувати біткоіни. Слід бути обережними при укладанні контрактів – є ризик не помітити важливі деталі, нюанси, не врахувати якісь суттєві моменти, що згодом спричинити складнощі і збитки",-попередив астролог.

Разом з тим Росс зазначив, що обговорювати майбутню співпрацю можна, а ось приступати до реальних дій поки не варто.

"Будь-які обіцянки варто піддавати сумнівам. Люди в цьому місяці будуть багато говорити, але мало робити. Слова можуть ніяк не підтверджуватися і не підкріплюватися діями. Будь-яка нова інформація, яка буде отримана, повинна перевірятися і перевіряти ще раз", - розповів астролог.

Також експерт зазначає, що переходити на нове місце роботи у грудні 2022 року – не найвдаліша затія.

"Краще почекати з цим хоча б до 15 січня. Однак, приймаючи рішення не чекати, слід бути готовими до того, що діяльність може з часом змінитися, або ви довго не затримаєтеся на новому місці. Краще повертатися до старих видів діяльності, старих посад, на колишнє місце роботи", - підсумував Росс.

Нагадаємо, астролог Влад Росс у гороскопі на грудень 2022 розповів, хто опиниться серед лузерів і щасливчиків Місяця. Для Діви, Козерога і ще двох знаків Зодіаку останній місяць року буде дуже вдалим, зазначає він.

Раніше астролог Анна Карпєєва зазначила, що в 2026-2027 роках планети зійдуться так, що це може спричинити зміну світового порядку, світових лідерів, а також створення нового союзу країн, подібного Євросоюзу. Проте зміни в світовому порядку можуть спричинити нову війну в 2030 році.

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
гороскоп Влад Росс
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:57

"Росіяни змінили тактику": Подоляк розповів, коли Україні загрожує новий удар

23:57

Гороскоп на грудень-2022 для всіх: хто опиниться серед лузерів і щасливчиків місяцяВідео

23:49

Окупанти опиняться в "котлі": ЗСУ скоро підуть у потужний наступ на 3 напрямках - СвітанВідео

23:30

"ЗСУ просуваються вперед": Гайдай анонсував хороші новини із ЛуганщиниВідео

23:28

Онук Ротару вперше висловився про ганебну втечу з України

Реклама
23:18

Неприємні запахи зникнуть назавжди: 3 лайфхаки, щоб в туалеті приємно пахнуло

23:12

Складнощі, збитки і навіть звільнення: астролог попередив про складний для роботи груденьВідео

22:59

Києво-Печерську Лавру не передавали ПЦУ: що відбувається насправдіВідео

22:52

3 копійчані засоби, які прибирають іржу і жовтизну на ваннійВідео

22:31

Лазарєв зганьбився на святі дочки КіркороваВідео

22:13

"Буде ще 3-4 потужних обстріли": Данілов запевнив, що українська ППО готова до ворожої атакиВідео

22:00

Навалили прямо на двері: українському послу у Ватикані підкинули смердючий "сюрприз"Відео

21:59

Той образився: у Росії "поховали" гумориста ПетросянаВідео

21:58

Сергій Стерненко. Кінець УПЦ ФСБ нарешті наставВідеоблоги

21:58

"Та пішла ця Польща!": у Росії закотили істерику через вихід поляків в плей-офф чемпіонату світуВідео

21:50

Гороскоп на завтра 3 грудня 2022: Овнам - справи і метушня, Козерогам - примусовий відпочинок

21:39

Хитро придумала: Пугачова перераховує Україні кругленькі суми від росіянВідео

21:33

Зі складочками і в сітці: Кортні Кардашьян запилила відвертий боді-позитивний лук

21:30

Кремль - росіянам: "Пиляйте, Шура, пиляйте!"Погляд

21:13

Отримав інфаркт: уламок російської ракети влучив у голову 12-річного хлопчика

Реклама
21:02

Кава стане ще смачнішою: секретний інгредієнт, який відмінно замінить цукорВідео

20:58

У Туреччині зробили скандальну заяву про завершення війни в УкраїніВідео

20:46

"Треба було без трусів": Тодоренко виставила свої принади на показВідео

20:16

"Вже навесні в РФ почнеться катастрофа": експерт розповів, чим обернеться для Путіна перемога УкраїниВідео

20:10

Прикмети на 4 грудня: названо 5 важливих речей, які заборонено робити у велике святоВідео

19:49

Щоб спати, як немовля: як часто варто змінювати наволочку дорослим і дітям, й до чого тут довжина волосся

19:45

Процес пішов: Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир ПЦУ, "Паша Мерседес" під санкціями

19:36

В ЄС погодили обмеження ціни на російську нафту - ReutersВідео

19:34

Лорак збирається запалювати на новорічній дискотеці в Москві

19:17

Ворожі удари не страшні: Україна отримала від Іспанії перші системи ППО HawkВідео

19:04

Хочуть повний транзит газу і нафти через Україну: РФ готова вивести війська з Запорізької АЕС - ЗМІВідео

18:46

"Головне, щоб людина несла любов": співачка Tayanna виправдала зірок, які виступають в РосіїВідео

18:35

"Поразка – це не найгірше": Арестович розповів, за що воюють росіяни в УкраїніВідео

18:13

Російський генерал Суровікін віддав окупантам боягузливий наказВідео

17:52

"Вагнерівців зачистили в нуль": у ЗСУ з'явилася башкирська рота - АрестовичВідео

17:51

Чим відновити потьмянілий посуд і сантехніку з нержавійки

17:45

"Тварюки!": Басков вибухнув після розповіді про потенцію

17:35

Експерт пояснив, чому росіяни влаштували велику перерву між ракетними атаками на УкраїнуВідео

17:07

Ніколи більше не повернеться: Успенська озвучила таємницю Пугачової і поплатиласяВідео

17:02

Як довше зберегти питну воду: 2 нюанси, про які багато хто забуває

Реклама
16:46

Якщо порошок не "тягне", а в хімчистці дорого: 3 дешеві способи вивести плями

16:43

"Вимушена реакція": Путін жалюгідно виправдовує ракетний терор по енергооб’єктах України

16:30

Ілон Маск прокоментував власні обрюзглі фото на Міконосі

16:21

Вріже мороз: Україну атакує справжня холодинаВідео

16:20

РФ програє війну, пропагандисти в паніці скиглять про провал і перемовини – ПіонтковськийВідео

16:00

Як мити ламінат, щоб на ньому не залишалися розводи: всі ахнуть від такої невимовної чистоти

15:51

Його "кинули": у Білорусі застрелився екскомандир винищувальної авіабази з РФВідео

15:42

NOVUS і VISA дарують свято дітям – різдвяний благодійний проєкт новости компании

15:37

"Як на голках": Жданов розповів, як росіяни знайшли новий спосіб "кошмарити" українцівВідео

15:29

Загострення прогресує: Кіркоров показав гостям свою потаємну кімнату і згадав їх геніталії

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти