Складнощі, збитки і навіть звільнення: астролог попередив про складний для роботи грудень

Астролог попередив про складний для роботи грудні / pixabay.com

Грудень 2022 року буде не дуже вдалим часом для початку будь-яких бізнес-проектів, оскільки Марс в цьому місяці буде все ще ретроградний.

Астролог Влад Росс в інтерв'ю Главреду розповів, що будь-які нові бізнес – проекти краще поки не запускати - можна тільки обмірковувати їх. Буде великою невдачею почати в грудні якийсь серйозний бізнес.

"До того ж Марс буде в цей період робити тільки напружені транзити, що може несприятливо позначатися на справах, якщо вони будуть розпочаті в цей час. Справи, розпочаті в цей період, зажадають згодом, щоб їх переробили і переглянули", - пояснив експерт.

За словами Росса, перша декада грудня буде досить стресовим періодом, а будь-які фінансові ризики не будуть виправдані і не принесуть успіху.

"Фондові ринки можуть впасти. У Європі може початися економічна рецесія. Різні цифрові валюти можуть обвалитися. Навіть може постати питання про те, а чи буде існувати біткоіни. Слід бути обережними при укладанні контрактів – є ризик не помітити важливі деталі, нюанси, не врахувати якісь суттєві моменти, що згодом спричинити складнощі і збитки",-попередив астролог.

Разом з тим Росс зазначив, що обговорювати майбутню співпрацю можна, а ось приступати до реальних дій поки не варто.

"Будь-які обіцянки варто піддавати сумнівам. Люди в цьому місяці будуть багато говорити, але мало робити. Слова можуть ніяк не підтверджуватися і не підкріплюватися діями. Будь-яка нова інформація, яка буде отримана, повинна перевірятися і перевіряти ще раз", - розповів астролог.

Також експерт зазначає, що переходити на нове місце роботи у грудні 2022 року – не найвдаліша затія.

"Краще почекати з цим хоча б до 15 січня. Однак, приймаючи рішення не чекати, слід бути готовими до того, що діяльність може з часом змінитися, або ви довго не затримаєтеся на новому місці. Краще повертатися до старих видів діяльності, старих посад, на колишнє місце роботи", - підсумував Росс.

Нагадаємо, астролог Влад Росс у гороскопі на грудень 2022 розповів, хто опиниться серед лузерів і щасливчиків Місяця. Для Діви, Козерога і ще двох знаків Зодіаку останній місяць року буде дуже вдалим, зазначає він.

Раніше астролог Анна Карпєєва зазначила, що в 2026-2027 роках планети зійдуться так, що це може спричинити зміну світового порядку, світових лідерів, а також створення нового союзу країн, подібного Євросоюзу. Проте зміни в світовому порядку можуть спричинити нову війну в 2030 році.

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