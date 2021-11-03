Вчені назвали фактор, що підвищує ризик смерті від COVID-19

Моторошні кадри з антиковідних лікарень / facebook.com/moz.ukr

Ожиріння є одним з ключових факторів ризику тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. За даними досліджень, ймовірність госпіталізації з приводу COVID-19 у пацієнтів з ожирінням зростає від 4,3 до 6,2 рази в порівнянні з пацієнтами без ожиріння.

Однією з причин цієї вражаючої різниці є те, що вірус може атакувати жирові клітини, пише "ТСН".

В ході лабораторних експериментів дослідники медичного факультету Стенфордського університету (США) виявили, що вірус вражає два типи клітин, що знаходяться в жировій тканині: Зрілі жирові клітини, відомі під назвою адипоцити, і імунні клітини – макрофаги.

читайте такожВчені запропонували новий спосіб боротьби із зайвою вагоюЗгідно з даними, надмірна вага підвищує ризик необхідності госпіталізації або інтенсивної терапії. І чим більше зайвої ваги - тим вище ризики.

За словами доктора Елісон Тедстоун, наявні дані чітко підтверджують, що надмірна вага або ожиріння збільшують ризики тяжкого перебігу або смерті від COVID-19, так само як і багатьох інших небезпечних для життя захворювань.

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"Схуднення може принести величезну користь для здоров'я - а також може допомогти захистити від ризиків COVID-19", - говорить експерт.

Раніше інфекціоніст Михайло Річняк розповідав, що перші симптоми хворих коронавірусом змінилися з появою штаму "Дельта" в Україні. Раніше, в перші дні хвороби, одними з основних симптомів була втрата нюху і смаку, але тепер до них додалися і нові.

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