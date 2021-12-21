"Вугільна справа" Порошенка: Арахамія розповів, хто возив гроші до ОРДЛО

Давид Арахамія висловився про "вугільну справу" Порошенка / УНІАН

Глава "слуг народу" в парламенті Давид Арахамія розповів про причетність до так званого "вугільній справі", за яким оголошено підозру експрезидентові Петру Порошенку, бійців спецпідрозділу "Альфа".

Їх, нібито, використовували в якості кур'єрів для поїздок до ОРДЛО і готівкового розрахунку за поставлене з непідконтрольних територій вугілля.

"Багато бійців спецпідрозділу "Альфа", які займалися перевезенням грошей [за вугілля з ОРДЛО], дають свідчення і кажуть, хто їм давав команди, а потім керівники" Альфи "дають свідчення", - сказав він під час сьогоднішнього брифінгу, повідомляє Telegram-канал журналіста Андрія Павловського

За словами Арахамії, гроші спочатку проходили через українські банки і видавалися бійцям "Альфи" готівкою. Ці кошти вони передавали бойовикам, оформленим як працівники шахт.

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Під час спілкування з журналістами Арахамія заявив, що колишньому президенту слід заборонити заходити до Верховної Ради, якщо інформація про його причетність до схеми купівлі вугілля на окупованих територіях підтвердиться.

Підозра Порошенко

П'ятий президент України та народний депутат проігнорував слідчих Державного бюро розслідувань, коли ті намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з "ЛДНР".

Співробітники ДБР намагалися підійти до Порошенка біля Верховної ради, але той сів в автомобіль з водієм і поїхав.

Після цього в прес-службі Порошенка заявили, що він відправився в дипломатичне турне в Туреччину і Польщу.

Як відреагували на підозру у Порошенка

У партії "Європейська солідарність" заявили, що президент України Володимир Зеленський свідомо вибрав момент закордонного відрядження Порошенка, назвали підозру " політичним замовленням від Зеленського "і звинуватили нинішнього главу держави в "комплексі президентської неповноцінності".

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