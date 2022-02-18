Помер радянський актор - зірка фільмів Весна на Зарічній вулиці та Невловимі месники

Геннадій Юхтін (30 березня 1932 - 18 лютого 2022) / Колаж - wikipedia.org / gettyimages.com

18 лютого, у віці 89 років, помер радянський актор Геннадій Юхтін.

Про це повідомляє РБК з посиланням на Гільдію акторів кіно Росії: "Геннадій Юхтін помер. Самий інтелігентний з артистів, Геннадій Гаврилович. Геній. Ми його любили до нескінченності. Унікальна особистість".

Актор помер від наслідків Covid-19. 27 січня він відчув нездужання. 11 лютого був госпіталізований у важкому стані. 15 лютого його перевели в реанімацію, де лікарям вдалося стабілізувати його стан. Після цього Юхтін виписався з лікарні, а 18 лютого помер.

Геннадій Юхтін закінчив ВДІК і з 1955 року служив у Театрі-студії кіноактора.

За майже 70-річну кар'єру артист знявся в більш ніж 120-ти картинах. Широкій аудиторії найбільше запам'яталися кінороботи Геннадія Гавриловича у фільмах Весна на Зарічній вулиці, Невловимі месники, Острів скарбів, Акваланги на дні, Брати Карамазови та ін.

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