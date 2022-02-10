Померла "королева соулу та фанку" - співачка Бетті Девіс

Бетті Девіс (16 липня 1944 - 9 лютого 2022) / Колаж - gettyimages.com

На 77 році життя померла співачка, "королева соулу і фанку" Бетті Девіс.

Заява про її смерть було зроблена звукозаписним лейблом, з яким співпрацювала артистка. Близький друг Девіс та продюсер фільму про її життя Даніель Маджіо повідомив, що співачка померла в своєму будинку дитинства в Хомстеді, штат Пенсільванія.

Причиною смерті Бетті Девіс називають онкологію, яку діагностували співачці всього тиждень тому.

Бетті Девіс - непересічна артистка, яка за свій низький сексуальний голос та величезний внесок у розвиток музики фанк, соул і хіп-хоп отримала негласне звання королеви соулу, а за свій стиль і манеру поведінки на сцені довгий час була модною іконою.

Бетті Девіс також була другою дружиною відомого джазового трубача Майлза Девіса.

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Співачка Джамала також поділилася з шанувальниками сумною звісткою - пішла з життя її наставниця, з якою її пов'язувала багаторічна дружба. Співачка втратила свого викладача по вопкалу.

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