Померла зірка фільму Стиляги - 40-річна акторка Євгенія Брик

Смерть настала в результаті багаторічної боротьби з серйозним захворюванням.
На 41-му році життя після тривалої хвороби померла актриса Євгенія Брік.
Про це заявила у Facebook близька подруга артистки, журналістка Катерина Гордєєва: "Сьогодні, 10 лютого, померла Євгенія Брік. Женя. Одна з найкрасивіших, веселих і з тих, що вірять в життя. Жінка абсолютно інопланетної краси і сталевого характеру.
Женя не хотіла, щоб хтось знав, що вона хворіє. Думаю, їй було б неприємно, якби стали обговорювати подробиці.
У Жені залишилася дочка Зоя, яку вона нескінченно любила, чоловік Валерій Тодоровський, мама та сестра. Їм - величезне співчуття. І сил. Тому що тепер треба буде вивчитися жити без Жені. Світла пам'ять".
Євгенія Брік була одружена з режисером Валерієм Тодоровським. Разом вони виховували 12-річну доньку Зою.
Джерело з близького оточення Валерія Тодоровського підтвердило інформацію про смерть Євгенії Брик: "Це правда. Деталей не знаю поки. Сім'я підтвердила. Лікувалася в Лос-Анджелесі. Валєра весь час був з нею. Не коронавірус".
За даними Telegram-каналу Не Малахов, актриса довгий час боролася з онкологією.
Фільмографія Євгенії Брик налічує понад 40 кіноробіт, серед яких ролі у фільмах Стиляги, Географ глобус пропив, Ялинки 1914, та серіалах Марш Турецького, Каменська та ін.
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Нагадаємо, на 77 році життя померла співачка," королева соулу і фанку " Бетті Девіс. Причиною смерті Бетті Девіс називають онкологію, яку діагностували співачці всього тиждень тому.
Також раніше американська модель, Міс США Всесвіт-2019, 30-річна Челсі Кірст наклала на себе руки - причиною самогубства вважають цькування дівчини в соціальних мережах, проте в передсмертній записці про це ні слова.
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