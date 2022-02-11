Померла зірка фільму Стиляги - 40-річна акторка Євгенія Брик

Померла актриса Євгенія Брик / Колаж - gettyimages.com / instagram.com/evgeniabrik

На 41-му році життя після тривалої хвороби померла актриса Євгенія Брік.

Про це заявила у Facebook близька подруга артистки, журналістка Катерина Гордєєва: "Сьогодні, 10 лютого, померла Євгенія Брік. Женя. Одна з найкрасивіших, веселих і з тих, що вірять в життя. Жінка абсолютно інопланетної краси і сталевого характеру.

Женя не хотіла, щоб хтось знав, що вона хворіє. Думаю, їй було б неприємно, якби стали обговорювати подробиці.

У Жені залишилася дочка Зоя, яку вона нескінченно любила, чоловік Валерій Тодоровський, мама та сестра. Їм - величезне співчуття. І сил. Тому що тепер треба буде вивчитися жити без Жені. Світла пам'ять".

Євгенія Брік була одружена з режисером Валерієм Тодоровським. Разом вони виховували 12-річну доньку Зою.

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Євгенія Брік з чоловіком Валерієм Тодоровським і донькою Зоєю / instagram.com/evgeniabrik

Джерело з близького оточення Валерія Тодоровського підтвердило інформацію про смерть Євгенії Брик: "Це правда. Деталей не знаю поки. Сім'я підтвердила. Лікувалася в Лос-Анджелесі. Валєра весь час був з нею. Не коронавірус".

За даними Telegram-каналу Не Малахов, актриса довгий час боролася з онкологією.

Фільмографія Євгенії Брик налічує понад 40 кіноробіт, серед яких ролі у фільмах Стиляги, Географ глобус пропив, Ялинки 1914, та серіалах Марш Турецького, Каменська та ін.

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