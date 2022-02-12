Померла зірка фільму Тихий Дон - актриса Зінаїда Кирієнко

Зінаїда Кирієнко (9 липня 1933 - 12 лютого 2022) / Колаж - imdb.com / gettyimages.com

У ніч на 12 лютого 2022 року пішла з життя відома актриса Зінаїда Кирієнко. Їй було 88 років.

Сумну новину повідомляє ТАСС з посиланням на представника Союзу кінематографістів РФ.

10 лютого Кирієнко була госпіталізована з позитивним тестом на коронавірус. У медичному закладі у актриси стався інсульт. Ослаблений інфекцією організм не впорався з цим, і артистка померла.

Зінаїда Кирієнко отримала театральну освіту у ВДІКу, навчалася на курсі з Людмилою Гурченко та Наталією Фатєєвою. Служила в Московському драматичному театрі імені О.С. Пушкіна (1958-1959 рр.), Московському драматичному театрі на Малій Бронній (1959-1960), з 1961 року була актрисою Театру-студії кіноактора.

Крім незліченних ролей в театрі Зінаїда Кирієнко зіграла в понад 30 фільмах, серед яких Тихий дон, Любов земна, Доля людини, Поема про море та ін.

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