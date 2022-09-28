УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Влаштують терор: астролог розповіла, як "референдуми" трагічно вплинуть на Україну

28 вересня 2022, 17:45

Що чекає Україну в жовтні і які регіон окупанти не залишать найближчим часом.

ядерна загроза прогноз, гороскоп для України
Гороскоп для України на жовтень / pixabay

Війна в Україні триватиме до середини 2023 року. Як говорить астролог Ангеліна Вакуліна, тільки до червня 2023 року можна буде говорити про завершення бойових дій.

Зараз окупанти влаштували псевдореферендуми на окупованих територіях, які позначаться на українцях.

"Ситуація в країні почнеться вже в жовтні. Референдуми, звичайно, не пройдуть для нас безслідно. Але паніка наш найлютіший ворог. Чи можуть після "референдумів" окупувати нові території? На жаль - так", - повідомила астролог.

За її словами, найближчим часом будуть тероризувати звільнені території Харківської області.

"Харків і область не залишать у спокої. Будуть бомбити в найближчі місяці", - повідомила вона.

Також астролог відповіла, чи буде після перемоги 2023 року повторний напад на Україну.

"Є ймовірність нападу повторного. Але, якщо конфлікт буде заморожений. Через пару років знову в бій", - повідомила Вакуліна.

За її словами, звільняти будуть території України, але "Херсон потрапить додому тільки в найостаннішу чергу".

Загроза ядерного удару - прогноз для України

Вакуліна повідомила, що можуть застосувати ядерну зброю вже цієї осені.

"Я знаю, що колись, десь її обов'язково застосують. Може, навіть цієї осені! Але для нас найближчими місяцями велику загрозу несе Запорізька АЕС", - додала вона.

При цьому астролог Езотерика зазначає, що ядерну зброю поки застосовувати не будуть.

"Поки карти показують переговори в світі про застосування ядерної зброї. Можливий тактичний удар ядерної зброї. Куди буде завдано ядерного удару? Більше пов'язано щось з водою", - додала вона.

Гороскоп для України

Нагадаємо, астролог Влад Росс заявляв, що війна з Росією не затягнеться на роки, і вже з серпня Україна почне здобувати перемоги. Більше того, капітуляція Росії не за горами.

Також, за словами астролога, повернення Криму під контроль України чекати залишилося недовго. За прогнозом Росса, вже через рік-два на півострові, який в 2014 році анексувала РФ, знову буде ходити гривня.

Читайте також:

війна в Україні ядерна зброя астролог гороскоп астрологічний прогноз війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:04

Обидва газопроводи Північного потоку зруйновані назавжди – ЗМІ

19:03

Гороскоп на завтра 29 вересня 2022: Близнюкам - витрати, Стрільцям - нова робота, Водоліям - небезпекаВідео

18:55

Шольц пообіцяв Зеленському: Німеччина не визнає фейкові "референдуми" та допоможе Україні зброєюВідео

18:49

Буде неймовірно хрусткою і шалено смачною: коли потрібно квасити капусту - календар на 2022 рікВідео

18:05

Дружина Влада Ями розповіла, чому він не повертається в Україну: "Вважаю це некоректним"

Реклама
17:55

Як правильно сортувати сміття та що заборонено викидати: поради господиням

17:53

ЗСУ можуть звільнити Луганщину, як Харківщину: Соловйов в істериці через наступ на ЛиманВідео

17:45

Влаштують терор: астролог розповіла, як "референдуми" трагічно вплинуть на УкраїнуВідео

17:31

"Під’їхав близько до колони": воїн ЗСУ одним залпом з "Граду" знищив 54 одиниці техніки РФВідео

17:11

Притягнуть гроші магнітом: 3 знаки зодіаку зможуть розбагатіти в жовтні 2022

17:07

Вона скаже дякую: що потрібно пити на ніч, щоб очистити печінку - топ-4 напої

17:01

Катя Осадча показала рідкісні фото зі старшим сином від першого шлюбу

17:00

Опинився на фронті через 4 дні після повістки: ЗСУ взяли в полон нещодавно мобілізованого бурятаВідео

16:48

"Присяга" під гімн РФ і перед великим портретом Путіна: у Мелітополі окупанти принизили пенсіонерів

16:34

Хоче вдарити по Києву і Волині: боєць ЗСУ заявив, що Путін готується перекинути війська до БілорусіВідео

16:31

"У прекрасному здоров'ї": сяюча Кабаєва вийшла в світ

16:16

Прикмети на 29 вересня: які 3 речі не можна робити, щоб проблеми в будинок не впуститиВідео

16:11

Прали одяг у річці та сиділи без їжі: росіяни скаржаться на "випробування" під час втечі з РФВідео

16:11

У прямий ефір телемарафону Єдині новини увірвалася жінка в одних трусахВідео

16:06

Танкович прокоментував дії колег з "Дизель шоу", які виступають в Росії

Реклама
15:52

Недосвідчені господині використовують не весь потенціал духовки: що можна в ній робити крім випічки

15:50

Держдума РФ 3 жовтня збереться на позачергове засідання щодо анексії захоплених територій УкраїниВідео

15:43

Найсмачніший торт за 5 хвилин з дивовижною начинкою: простий рецепт, від якого всі будуть в шоціВідео

15:40

Ексклюзив: зірка соцмереж кіт Степан розповів про повернення в Україну і поповнення у котячій родиніВідео

15:37

"І з пластинами в голові підуть": "напівсліпий" інструктор в РФ заявив мобілізованим, що воюватимуть всіВідео

15:16

Війна закінчиться через 3,5 місяці після падіння Луганська чи Донецька - ПодолякВідео

15:12

Нові правила Голосу країни-12 на ТЕТ: яких змін зазнає проєкт в умовах війниВідео

14:51

У Путіна вибухнули погрозою окупувати весь Донбас після "референдумів"Відео

14:42

"Китай стане миротворцем": Небоженко розповів, кому вигідне завершення війни в Україні

14:22

Воїни ЗСУ звільнили селище за 9 км від ЛимануВідео

14:21

"Я хочу жити. Мене вбивають": окупанти розстріляли чоловіка української співачки

14:13

У Німеччині загинув 5-річний хлопчик з України: його придавило шафою

14:05

ЗМІ назвали кількість росіян, які чкурнули за кордон через мобілізаціюВідео

14:01

"Забудьте про це": Шольц відповів на ядерний шантаж Путіна

13:55

Комплекси, яких немає навіть в армії ФРН: Берлін у жовтні може передати Україні новітні ЗРК IRIS-T

13:47

На що живуть актори "Кварталу" під час війни: Кошовий розкрив деталі

13:26

ЗСУ вже на відстані 20 км: Лиман імовірно звільнять за кілька днів - аналітик

13:24

Місячний календар на жовтень 2022: дні найбільшої удачі і небезпеки

13:19

ЗСУ будуть в Криму до середини 2023 року – генерал СШАВідео

13:16

Здоров'я дорожче: п'ять продуктів, які не можна зберігати в дверцятах холодильника

Реклама
13:06

Меркель всерйоз насторожилася через ядерні погрози Путіна:"не відмахуватися, мовляв, це просто блеф"Відео

12:57

"Росіяни алкаші, росіяни бидло": Кудрявцева захопилася мужністю російських чоловіків-вбивць

12:48

Шакіра може сісти у в'язницю на 8 років

12:47

Проміняв двох дітей і дружину на війну: ЗСУ ліквідували окупанта-гармоніста з Пермського краюФотоВідео

12:43

США передають Україні засоби для боротьби з іранськими дронами: Ізраїль дав дозвілВідео

12:37

Друг Бориса Моїсеєва розповів, що смерть артисту передбачила ворожка

12:35

Молодший Кличко практично не дозволяє колишній дружині бачити дочку

12:31

"Треба знімати президента": окупант прозрів, що війна в Україні нікому не потрібна - перехопленняВідео

12:20

"До літа": експерт спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні

12:14

Мамчині єзуїти з Кремля знову вирішили всіх перегратиПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти