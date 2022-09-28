Влаштують терор: астролог розповіла, як "референдуми" трагічно вплинуть на Україну

Гороскоп для України на жовтень / pixabay

Війна в Україні триватиме до середини 2023 року. Як говорить астролог Ангеліна Вакуліна, тільки до червня 2023 року можна буде говорити про завершення бойових дій.

Зараз окупанти влаштували псевдореферендуми на окупованих територіях, які позначаться на українцях.

"Ситуація в країні почнеться вже в жовтні. Референдуми, звичайно, не пройдуть для нас безслідно. Але паніка наш найлютіший ворог. Чи можуть після "референдумів" окупувати нові території? На жаль - так", - повідомила астролог.

За її словами, найближчим часом будуть тероризувати звільнені території Харківської області.

"Харків і область не залишать у спокої. Будуть бомбити в найближчі місяці", - повідомила вона.

Також астролог відповіла, чи буде після перемоги 2023 року повторний напад на Україну.

"Є ймовірність нападу повторного. Але, якщо конфлікт буде заморожений. Через пару років знову в бій", - повідомила Вакуліна.

За її словами, звільняти будуть території України, але "Херсон потрапить додому тільки в найостаннішу чергу".

Загроза ядерного удару - прогноз для України

Вакуліна повідомила, що можуть застосувати ядерну зброю вже цієї осені.

"Я знаю, що колись, десь її обов'язково застосують. Може, навіть цієї осені! Але для нас найближчими місяцями велику загрозу несе Запорізька АЕС", - додала вона.

При цьому астролог Езотерика зазначає, що ядерну зброю поки застосовувати не будуть.

"Поки карти показують переговори в світі про застосування ядерної зброї. Можливий тактичний удар ядерної зброї. Куди буде завдано ядерного удару? Більше пов'язано щось з водою", - додала вона.

Гороскоп для України

Нагадаємо, астролог Влад Росс заявляв, що війна з Росією не затягнеться на роки, і вже з серпня Україна почне здобувати перемоги. Більше того, капітуляція Росії не за горами.

Також, за словами астролога, повернення Криму під контроль України чекати залишилося недовго. За прогнозом Росса, вже через рік-два на півострові, який в 2014 році анексувала РФ, знову буде ходити гривня.

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