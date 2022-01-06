У ще одній області Казахстану розпочали "антитерористичну операцію"

У Кизилординській області Казахстану почали АТО / t.me ressentiment channel

У Кизилординській області Казахстану сьогодні, 6 січня, почалася антитерористична операція. Це вже другий регіон, де силовики намагаються таким чином придушити масові протести, повідомляє портал NUR.KZ.

Про початок антитерористичної операції в Кизилординській області оголосила глава казахстанського регіону Гульшара Абдикалікова.

За її словами, сьогодні в Кизилординській області діє червоний рівень терористичної загрози.

Мітинги в Казахстані

Протести в Казахстані спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони хочуть відставки чинного уряду, а також щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, будувалися нові фабрики і заводи, зменшувався рівень безробіття.

У зв'язку з масовими акціями протестів, президент Казахстану ввів надзвичайний стан в Алмати з 23: 00 до 07: 00. Також режим НС був введений в Мангістауській області. Надзвичайний стан діятиме з 5 по 19 січня.

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На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни. Обов'язки прем'єр-міністра буде тимчасово виконувати перший заступник глави уряду Аліхан Смаїлов.

5 січня через невтихаючі акції протесту президент Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану по всьому Казахстану.

В Алмати почали орудувати мародери. Сотні людей, користуючись безладом в країні, атакували магазини, найбільші торгові центри і дорогі бутіки, грабували банки і офіси.

Увечері 5 січня силовики Казахстану почали готуватися до проведення "масштабної зачистки" міста Алмати від мітингувальників. Городян за допомогою гучномовців попередили про небезпеку.

Повідомлялося, що "масштабна зачистка" від "мародерів" і "призвідників заворушень" в Алмати почнеться вранці 6 січня.

Тим часом Рада колективної безпеки ОДКБ прийняв рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан на певний термін. В звернення Казахстану до ОДКБ йдеться, що ситуація в країні розглядається "як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону".

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