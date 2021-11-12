В Україні зріс вилов риби: якої та скільки спіймали

В Україні збільшився вилов риби у водоймах / pixabay

Від початку поточного року промисловий вилов риби у водоймах України збільшився на 15%, або на 2 877 тонн, до 22 629 тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року, йдеться в повідомленні Державного агентства меліорації та рибного господарства.

"У січні - жовтні 2021 року загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів у водоймах України збільшився на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За 10 місяців українські промислові рибалки виловили 22 629 тонн риби та інших водних біоресурсів. За той самий період 2020 року цей показник склав 19 752 тонни", - йдеться в ньому.

Збільшення вилову спостерігалося в Чорному морі – на 3,2% до 7 660 тонн, в причорноморських лиманах на 214,5% до 107 тонн, в Дунаї на 58, 6% до 504 тонни, в Дніпровсько-Бузькій естуарній системі на 95,3% до 1 157 тонн, у водосховищах Дніпра на 41,4% до 9 357 тонн, в інших водоймах на 58,6% до 110 тонн.

Рибалками видобуто 2 956 тонн риби та інших водних біоресурсів в Азовському морі і 778 тонн в пониззі Дністра з лиманом і в Кучурганському водосховищі.

Найбільше в січні - жовтні було виловлено:

карася сріблястого - 4 588 тонн,

рапана - 4 460 тонн,

шпрот - 1 715 тонн,

бичків - 1 676 тонн,

плітки - 1 590 тонн,

ляща - 1 466 тонн,

тюльки - 1 165 тонн,

рослиноїдних видів - 904 тонни,

плоскирки - 666 тонн,

креветки - 587 тонн,

оселедця Чорноморського - 452 тонни.

Раніше відомий доктор Євген Комаровський розповів, чим корисна риба, скільки потрібно з'їдати на тиждень, яку рибу не можна купувати, і навіть назвав таку, яку не можна використовувати для приготування суші.

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